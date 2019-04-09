【爸爸媽咪唔易做】如何幫小朋友輕鬆製作復活蛋？│H.Y老師

小朋友的復活節假期快開始了，也代表各位爸爸媽咪可連放四日假期。今年一如以往各大商場有很多不同的大型親子活動讓大家打打卡，又可以促進親子關係。不過，未必每一個家長都有時間每天帶着寶貝周圍走，所以H.Y要介紹兩個適合不同年齡層的美藝活動，讓爸爸媽咪和小朋友可以安在家中，運用隨手可用的物料製作獨有的復活蛋。

H.Y老師所介紹的第一個美藝活動，適合N班和K1。

所需要的物料：

1、由爸爸媽咪親手用愛心所畫的雞蛋形狀畫紙一張。

2、隨手在廚房可以拿到的衣夾數隻。

3、色彩繽紛的水彩顏料。

4、毛絨球。（唯一要在文具店購買的，大約港幣五元；假如真的買不到，H.Y老師幫大家想出一個方法：就是用紙巾，搓成一個很小的球，功用和毛絨球是一樣的，但緊記要搓實一點，不要鬆開。）

適合N班和K1的美藝活動所需材料包括：雞蛋形狀畫紙一張、衣夾數個、毛絨球數個和水彩顏料。（作者提供）

這個美藝活動適合N班和K1，目的是讓小朋友可以練習前三指的力量，以及手眼協調。其實對H.Y老師來說，一個簡單的活動也可以在不知不覺間加入學習元素。N班小朋友着重手指力度練習；K1則可以加強手眼協調，一個跟一個印出不同的顏色。

製作方法：

首先，讓小朋友先用衣夾把毛絨球夾好。

然後，讓他們自由的拿起衣夾沾上自己喜歡的顏料，把顏料印到復活蛋畫紙上。

復活蛋製作方法簡單。首先讓小朋友先用衣夾把毛絨球夾好。（作者提供）

接着讓他們自由拿起衣夾沾上自己喜歡的顏料，把顏料印到復活蛋畫紙上。（作者提供）

第二個美藝活動，適合K2和K3。

所需要的物料：

1、由爸爸媽咪親手用愛心所畫的雞蛋形狀畫紙一張。

2、隨手可以拿到的棉花棒數支。

3、色彩繽紛的水彩顏料。

適合K2和K3的美藝活動所需材料包括：雞蛋形狀畫紙一張、棉花棒數支和水彩顏料。（作者提供）

這個美藝活動適合K2和K3，目的是讓小朋友練習用前三指繪畫不同的線條。棉花棒是一種較容易控制手腕，以及可以繪畫較細緻的圖案，小朋友可以自行選擇繪畫線條又或者用印的技巧繪圖，創作獨有的圖案和線條。

製作方法：

讓小朋友運用棉花棒自由地沾上自己喜歡的顏料，然後在復活蛋畫紙上繪畫出不同的線條。

H.Y老師提提各位爸爸媽咪，製作這兩個復活蛋時，也可以留意小朋友的姿勢。H.Y.老師喜歡每一個小朋友的美藝創作都有所不同，所以這兩個活動除了簡單容易又可以學習外，最重要是每一位小朋友的作品都有所不同，是獨一無二，不會機械式一樣。因此，希望各位爸爸媽咪會喜歡H.Y老師這次的介紹！祝大家復活節快樂！

如果有疑問，歡迎到Facebook Page【爸爸媽咪唔易做】Inbox H.Y老師呢！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「簡單又容易創作的復活蛋」​】

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