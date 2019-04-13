台親子車位形同虛設？有媽媽投訴車住兩歲B照被保時捷逆向硬搶位

台灣政府規畫親子停車位原是美意，如今卻變成「看得到停不到」！當地一名媽媽在臉書社團爆怨公社po文指出，日前她帶著二歲兒子到大賣場購物，當時在停車場找尋車位。好不容易看到了一個親子車位，車子正要緩緩駛進去停車格，結果一輛保時捷直接逆向插進車位裡，這時兩位打扮時髦的情侶下車了，po文的媽媽直接不客氣地表示：「小姐，不好意思，這是親子車位哦！」

保時捷逆向硬搶親子車位。（爆怨公社Facebook）

沒想到對方只是抬頭瞄了一眼上面的牌子，接著回說「親子車位？喔！」臉上的表情對於這個車位的用途頗感不以為然，並表示「還有其他車位吧！」媽媽問對方有無懷孕，那位小姐直接挺出她的小蠻腰說：「有呀，我懷孕了，五個月了，妳看不出來嗎？」

媽媽又回說：「不好意思，我看不到！」結果這對情侶竟然快步離開現場，留下一臉錯愕的媽媽在原地。「唉，抱著兩歲小孩外加採購的東西，媽媽手酸酸已累翻」，她無奈表示，帶小孩出門不是件多了不起的事，但政府會設親子車位一定有它的原因。

台灣交通部新規定為針對孕婦及育有六歲以下兒童者，都可以申請停車證，公共場所只要是親子停車位，民眾必須持有「親子識別證」才可停車。

【圖輯】台灣的親子／孕婦兒童停車證及車位（按圖瀏覽）↓↓↓

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網友們看了這名媽媽的遭遇紛紛為她抱不平，有人就說「最好五個月了還有小蠻腰啦」、「真的可恥，沒證就是不能停」、「有時尚的車不代表有時尚的品格。」

不過也有網友直言「我辦了親子停車證，沒用」、「真的是請心安的，都是沒放證的車在停」，還有人覺得該法規罰款太低（600元台幣以上，1200元台幣以下罰緩），沒強制力，只能靠民眾自己的公德心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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