【深圳珠海親子遊】入住貨櫃屋逛客家村　5百元玩盡兩大度假村

近年內地常有新度假村開幕，一個地方包括住宿及玩樂，適合一家大人來個輕鬆短線遊。以下由媽媽莫莉介紹的全新度假村分別位於深圳近郊和珠海橫琴，交通亦十分方便。
（照片由 跟著莫莉過生活 提供）
酒店房有小型滑梯。
甘坑客家小鎮—羅湖口岸出發30分鐘直達
甘坑位於深圳北面的近郊地區，於羅湖口岸乘搭的士只需30分鐘即可到達。於2018年年尾才開幕的客家小鎮周遭雖然只是純住宅區，但即使只留在酒店或在小鎮閒逛，亦足以消磨兩天一夜時光，適合非長假時入住。
莫莉在今年的復活節前住，租住的家庭套房設有滑梯、兩間大房和獨立浴室，7個大人3個小孩入住亦只是一千元人民幣左右，非常划算。而酒店內部亦設有繪本遊戲室、泳池和花園。不想留在酒店的話，亦可到客家小鎮逛逛，小鎮房屋全都保留昔日客家舊房原型，外貌古色古香。 除了逛小鎮，亦可選擇到附近農莊放電，大人和小孩的票價分別是20和10元人民幣。
酒店資訊：小涼帽之家酒店
地址：深圳華僑城甘坑客家小鎮（可於永安或攜程網訂房）
詳細介紹：https://tinyurl.com/y2vs55dt
星樂度橫琴露營樂園—3合1度假村玩足3日兩夜
位於珠海橫琴的星樂度度假村提供木屋、露營車、帳蓬三種住宿體驗，怕蚊的人亦可選擇一般客房。度假村開業兩年，但房間非常簇新，而且均設有獨立花園，一家大小可享有自己的私人空間。整個度假村的面積非常大，不過園內提供免費電車接送，可以節省體力。
度假村以「琴島奇航」 為主題，園區內最囑目的就是超巨型海盜船和木製泰迪熊。海盜船內是主題酒吧，餐廳，即使不光顧亦可上船拍照；而泰迪熊主題兒童遊樂園除了刺激的攀爬架，也有大型沙池和恐龍發掘區，放電之餘亦可滿足小孩好奇心。
另外度假村現時只開放第一期範圍，第二期仍在開發中，所以不妨等到整個園區都完成後才前往，又或選擇到附近的珠海長隆橫琴灣的水世界玩水。
度假村可透過旅行社或攜程預訂，莫莉今次則在微信官網以超優惠價格399元人民幣訂到貨櫃屋。交通方面，可先乘坐港珠澳大橋穿梭巴到珠海公路口岸，再轉乘的士，約30分鐘便到達。
詳細分享：https://tinyurl.com/y3xntkgm
度假村官網：https://tinyurl.com/yyw9nm2o