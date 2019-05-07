【深圳珠海親子遊】入住貨櫃屋逛客家村　5百元玩盡兩大度假村

近年內地常有新度假村開幕，一個地方包括住宿及玩樂，適合一家大人來個輕鬆短線遊。以下由媽媽莫莉介紹的全新度假村分別位於深圳近郊和珠海橫琴，交通亦十分方便。

酒店房有小型滑梯。

甘坑客家小鎮—羅湖口岸出發30分鐘直達

甘坑位於深圳北面的近郊地區，於羅湖口岸乘搭的士只需30分鐘即可到達。於2018年年尾才開幕的客家小鎮周遭雖然只是純住宅區，但即使只留在酒店或在小鎮閒逛，亦足以消磨兩天一夜時光，適合非長假時入住。

莫莉在今年的復活節前住，租住的家庭套房設有滑梯、兩間大房和獨立浴室，7個大人3個小孩入住亦只是一千元人民幣左右，非常划算。而酒店內部亦設有繪本遊戲室、泳池和花園。不想留在酒店的話，亦可到客家小鎮逛逛，小鎮房屋全都保留昔日客家舊房原型，外貌古色古香。 除了逛小鎮，亦可選擇到附近農莊放電，大人和小孩的票價分別是20和10元人民幣。

酒店資訊：小涼帽之家酒店

地址：深圳華僑城甘坑客家小鎮（可於永安或攜程網訂房）

詳細介紹：https://tinyurl.com/y2vs55dt