【父親節】爸爸專屬遊戲「人肉韆鞦」「騎膊馬」　骨醫：易受傷

雖然爸爸沒法經歷生子的十級痛楚，但愛子之心也不會比媽媽少。不少爸爸都愛利用自己的身高和體格優勢，和子女玩遊戲。騎膊馬、人肉韆鞦和拗手瓜，或許都是促進父子感情的小遊戲，帶來無窮的親子樂趣，但同時也為爸爸和孩子帶來受傷的危機。

（GettyImage） 爸爸是家庭的一分子，在放工後也會非常渴望和小朋友互動，促進親子關係。爸爸的氣力較大，經常和孩子玩「騎膊馬」、「拋高高」等需要體力的遊戲，當然小朋友也非常喜歡這類親子的小遊戲。不過，香港浸信會醫院駐院骨科顧問醫生孫子敬指出，這些遊戲隨時令爸爸和小朋友受傷。 騎膊馬 小朋友未長高，當然嚮往爸爸的「巨人」身形，坐上父親的肩膊，自然感到高人一等。不過孫醫生指出，人的頸部設計只為承受頭部的重量，小孩坐上去後，令頸部的肌肉因負重增加而受傷，「頸部其實也有椎間盤，萬一小朋友抓住父親的頭髮，搖他的頭部，壓到頸部椎間盤導致受傷、突出，甚至壓到脊髓神經線」，後果嚴重。當孩子的體重愈重，爸爸受傷的風險則愈大。

而且，爸爸需要把小孩高舉過頭才能讓他坐在肩膀上，這個動作對腰骨有影響，假如爸爸本身有腰背痛，抱小孩的姿勢不正確的話，更會影響椎間盤。正確抱孩子的姿勢，應該是孩子站得愈近自己愈好，蹲下來再抱起小孩。

同時，小朋友也可能因為亂動而跌下來，較常見是小朋友掉下來造成手腕骨折（Fracture wrist），「撞到頭、手腳也有危險」。

（GettyImage） 人肉韆鞦 爸爸和媽媽分別抓起孩子的手，再扮演韆鞦讓小孩前後盪玩，是親子間常見的小遊戲。孫醫生提醒6歲之前的小朋友，手肘關節的環狀韌帶（Pulled elbow-annular ligament）未生長好，當父母拉扯小朋友的手時，有機會令他脫臼。「這不是骨折，醫治方法也簡單，一擰一托便好。」但他指，一旦有第一次脫臼，復發機會率也有2、3成左右。 如抱孩子的姿勢不佳，對爸爸的肩膀也有害處。「因為肩膀是活動關節，靠很多韌帶和筋骨去支持，它們會經過肩峰和手臂的兩塊骨頭之間狹窄空間。當姿態不當時，兩塊骨頭會碰撞，嚴重者會令肩膀的棘上肌筋腱斷裂。」孫醫生說。