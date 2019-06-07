【新手爸爸】BB「認人」瘋狂大喊　爸爸可以點做？│招雋寧

Andy在爸爸群組裡訴苦分享，兒子開始認人，自己每晚都慘遭兒子拒絕。「我平時都有和B仔玩，也有餵奶、換片、沖涼。但每當晚上，兒子就會大聲哭鬧，望著媽媽。為什麼呢？是否已經開始認人……為何呀？」 到底為何BB有認人階段，他在想甚麼？新手爸爸又可以做些甚麼？

(vcg圖片) 每個幼兒都有「第二次出世」 幼兒幾個月大就會開始記認主要照顧者（很多時是媽媽）的氣味、聲音和行為習慣。心理學家的研究指出，孩子漸長還會再經歷一次心理情緒自我 （psychological-emotional self） 的出生。許多爸爸都不知道，在幼兒有「自己」概念之前，他不單會認人，更會以為「自己」是媽媽身體的一部份。孩子會在三、四歲才會正式脫離最初的主要照顧者（最理想的情況是媽媽），獲取人生最早期的自我感。若說自己身體離開媽媽肚腹是第一次出生，那麼我們可以將自我心理的形成視為「第二次出世」。 成功過了這階段，孩子能從爸爸身上獲得一份終生受用的禮物──穩定、被愛的自我基礎。

(VCG圖片) 因為分離而不安是個暫時階段 幼兒認住這位緊密照顧自己的媽媽，看為安全和愛的象徵。腦部急速成長會使幼兒慢慢察覺，原來媽媽是另一個個體，而自己要適應各種分離情況。分離令到孩子不安，會鬧情緒、反抗、瘋狂哭著要媽媽，推開爸爸和任何人。這時候，新手爸爸一方面承受著被拒絕的感覺，一方面又可能會覺得，最近太太只把焦點放在幼兒身上，幼兒又只需要媽媽；他們兩人形式「聯盟」，自己卻像局外人，被冷落了。 好消息是認人階段會隨時間過去，那是孩子還年幼的暫時需要。如果過程順利，幼兒取得安穩的自我認同感後，就不再需要因認人而哭鬧。在幼兒認人的階段，爸爸的角色事實上是舉足輕重。

爸爸溫柔接手 有助幼兒建立穩健的自我 爸爸要做的是用一生人最大的溫柔，體諒和嘗試安撫幼兒的不安。學者認為，爸爸介入照顧，能強化幼兒明白媽媽是另一個個體的想法。當媽媽放手時，爸爸要恰當地接手。讓幼兒經驗到，即使與媽媽分離也無妨，原來世界上也有其他人能提供安全感。這個認知是來自許多照顧機會、心機和時間。 甚麼是「恰當地」接手呢？有些男人很容易氣餒，習慣了一被拒絕就退縮，或者完全不懂得盛載幼兒的哭鬧情緒。當爸爸目露凶光、毫不耐煩地對待孩子，結果是變相令幼兒更具危機感，為了保護自己而加強依附著媽媽。由於幼兒的腦部幼嫩，會直接地把爸爸的負面情緒解讀為被拒絕、危險。爸爸要明白，他只不過是「幾個月人仔」，生活在一個所有事物都陌生和衝擊的世界，連大人亦會感到不安，更何況是幼兒呢。爸爸要做的是用一生人最大的溫柔，體諒和嘗試安撫幼兒的不安。

有些方法是爸爸可以嘗試的：

你可以試著向孩子解釋媽媽在哪裡、正在做甚麼，甚至指給他看 安排他到最熟悉的環境裡，嘗試給他最喜歡的毛巾、布偶或床舖，讓他多一份安全感 跟他看看家中不同事物，目的是透過對話和轉換處境分散他的注意力 你可以試著把他的感受說出來：「很想媽媽抱，對吧？」爸爸喜歡玩樂，但這時候要避免一些過度刺激的玩意，因為他那一刻需要的是和你一起時感到安全

最型的男人莫過於甘願承受被拒絕或不耐煩等難受，選擇去接納那個比你弱小很多的生命。成功過了認人階段，孩子能從爸爸身上獲得一份終生受用的禮物──穩定、被愛的自我。



文獻參考：

黃偉康（Melvin W. Wong PhD.）著，劉志雄譯。（2008）《性別有自信，孩子更快樂》。台灣：校園書房出版社。