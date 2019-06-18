【親子關係】工人姐姐要來了　專家教三大技巧為孩子做好心理準備

香港不少父母回歸職場後選擇聘請家庭傭工，分擔照顧孩子與處理家務的壓力。可是這些轉變對孩子來説是十分巨大的，家長應該怎樣幫助小朋友適應工人姐姐的加入與生活的改變？專家建議父母和孩子一同準備，迎接家傭到來。

如何向小朋友解釋家傭的角色和地位？相信許多家長有這樣的疑問。註冊心理學家程衞強（Victor）認為若孩子具備語言能力，家長便需要向他們説明情況，讓孩子參與家庭事務。 1. 説明請工人姐姐的原因 如果孩子一直由爸爸或媽媽照顧，他們可能不解家傭代替父母照顧其生活的原因，甚至認爲自己「唔乖」媽媽才不再陪伴自己。Victor認爲父母應耐心説明，例如媽媽要上班是因爲每個人都有自己的工作，所以媽媽上班時工人姐姐來照顧你，晚上媽媽也會回家給你講故事。使孩子明白未來會由外傭負責照顧他。 2. 講解工人姐姐的地位和責任 Victor指出要孩子學會尊重外傭，家長必須以身作則。試問當家長對他們「呼呼喝喝」，孩子又怎能平等對待外傭呢？爸爸媽媽身教的重要性不言而喻。 另一方面，外傭是家長的幫手，家長有需要向孩子解釋她的角色，例如處理家務。小朋友不能要求自理範圍内的幫助，以免他們依賴外傭而失去自理能力。 3. 為孩子提供適應期 過渡期可爲小朋友做好心理準備迎接外傭。在這段時間外傭與原來的照顧者共同看管小朋友，再慢慢增加外傭照顧的時間直到有朋友完全接受她們的存在。Victor建議父母至少給一至兩星期的時間孩子習慣。但適應期的長短主要視乎孩子的接受程度，沒有絕對的答案。

家傭和孩子相處期間可能發生矛盾與衝突，父母有什麽處理方法？Victor就以下三種常見問題提供解決思路。

1. 弄清小朋友抗拒外傭的原因 再處理問題

當小朋友抗拒家傭的照顧，找到問題的癥結是首要任務。Victor指出:「孩子抗拒家傭，很大機會是安全感不足。」，爸媽先要留意是否給了足夠的時間讓孩子熟悉工人姐姐才把他交給家傭，直接增加適應期有助改善問題。另外，家傭嘗試改變孩子的習慣有機會引起他們的反感，建議家長和家傭做好孩子管教方面的溝通，取得共識。

2. 調停衝突 最重要是冷靜

有家長擔心外傭欺負小朋友，遇到他們投訴便責怪外傭的不是，為孩子抱不平。Victor提醒要小心處理小朋友的投訴，建議家長掌握足夠的資訊、證據並清楚了解事情的經過再下判斷。既不能否定孩子，亦不可無條件偏向孩子一方。如果家傭處理不當，家長可强調自己不接受以體罰教育小孩子，要求外傭須先向家長反映孩子的問題，不要自行懲罰他們。相反，若孩子出現偏差行爲，在糾正他們的過錯同時也要其向家傭道歉。

3. 視乎情況解釋家傭提早解約的因由

網上不時傳出外傭偷竊或是借貸, 令家長要提早與外傭解約。這時外傭可能和小朋友建立了關係，到底應該跟小朋友說實話，指他們做錯事所以要離開，還是應該用藉口令小朋友更易理解? 家長可根據小朋友的年齡，選擇是否告訴他們。

父母未必希望幼兒過早接受現實，Victor提出家長可以在不説謊的前提下淡化外傭離開的理由。而對年紀稍長、具備一定思考和聆聽能力的孩子來説，即使父母避而不談，他們都能從片言隻語明白事情。與其隱瞞真相，家長不妨把握機會教育孩子做錯事的後果以及承擔責任的重要性。