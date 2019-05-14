【親子熱話】無良外傭放腳於嬰兒車上　家長：超多細菌　非常過份

有網民表示上載一張照片，揭發一名外傭把腳放在載有嬰兒的嬰兒車上，非常不衛生，引起網民紛紛譴。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，僱主可以出警告信，更要讓外傭知道自己的行為會被人揭發，「畀佢哋知周圍有好多人監察」。

圖片截自「Fanling 粉嶺」群組

網民表示從Whatsapp收到一張攝於華明邨頌明樓樓下的照片，照片中看到一名外傭把腳放在載有嬰兒的嬰兒車上，她覺得外傭行為太過份，所以轉載至Facebook群組希望附近的居民可以幫忙辨認，聯絡通知僱主。

大部分網民都認為外傭行為過份，非常不衛生，更懷疑外傭的腳有壓在嬰兒身上，揚言需要報警處理。

+ 2

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，從照片中所見的小腳，可以看到車內的嬰兒年紀較小，建議僱主不應讓外傭帶少主出外。雖然行為不算是嚴重錯失，但仍有衛生和安全問題，徐指報警不會受理，但僱主可以出警告信或者其他文字提醒給外傭。另外，徐認為僱主收到這些照片後，可以讓外傭看看，「畀佢哋知周圍有好多人監察」，讓她們知道香港人非常關心外傭如何對待小朋友；最緊要是外傭自己行為端正，就不用拍被別人揭發。

事件中的是還未懂得反抗的小嬰兒，徐指如果少主是年紀較大，3歲以上的小朋友其實都會將外傭平日的行為跟父母反映，家長亦可多關心小朋友平日跟外傭的相處。徐表示自己和朋友都有外傭疏忽照顧小朋友的經歷，她建議現時有些GPS定位通訊手錶，除了讓小朋友戴上，也可以讓外傭戴上，讓僱主更了解她們在外的情況。

過往其他外傭行為疏忽或不當的網民報料：