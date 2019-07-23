【爸爸媽咪唔易做】小朋友也可以選擇「冷靜」的方法│H.Y老師

很多小朋友都會突如其來有心情不佳，情緒失控的時間，作為爸爸媽咪有時都會手足無措。大家有沒有發現當你想小朋友做一些指令時，他們總會有另外一些想做的事去反駁大人？除了他們本身不想做，其中一個原因是他們都想有人尊重，而不是單一去服從。所以同一道理，當他們情緒失控時，單單只叫他們冷靜一下、停一停、不要哭等，都只是大人希望他們做得到。但大人有沒有想過讓他們自己去選擇想「冷靜」下來的方法呢？

(資料圖片) 很多小朋友都會因少許不愉快而發脾氣，早期H.Y老師分享了自製的「情緒小書」，讓小朋友去學習當心情不好時可以如何處理。假如小朋友可以自行跟從，那是一個很好的習慣。若果小朋友仍未能掌握時，我們可以嘗試用另一方法，就是預先與小朋友學習和商討可以冷靜下來的方法，然後當有需要時，我們讓小朋友自行選擇想用什麼方法去冷靜下來。

在小朋友能力範圍內商量和訂立

爸爸媽咪與小朋友預先商量有什麼方法可以讓自己冷靜下來後，可把方法記錄下來。這種商量和訂立就像是屬於每個家庭的家規一樣，當然小朋友要能力範圍內做到，在他們自己同意和互相溝通下所訂下的方法。每當小朋友發脾氣及未能控制情緒時，爸爸媽咪便把這個屬於小朋友自己冷靜方法的記錄表展示出來，讓他們自行選擇那一刻想用哪一個方法去冷靜當刻的情緒。這個方法是要讓小朋友自行選擇，當中的方法也是他們與爸爸媽咪商量出來，讓他們有被尊重的感覺。

各位爸爸媽咪記住實行這個方法時，要有清晰指示，讓小朋友明白當中的意義。而且不可以著急，一次過解釋所有方法，這樣會令小朋友未來得及消化。記住控制情緒不能急進，要一步一步，持之以恆必有成效！ 如果你喜歡這分享，記住推介給朋友呢！like and share ［爸爸媽咪唔易做］是H.Y老師繼續創作的動力！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「冷靜」方法都可以選擇！」​】

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