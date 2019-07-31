【風暴韋帕】打風唔想捱貴價菜？營養師教你揀速食食物

颱風「韋帕」逐漸接近，天文台預計在今日31號下午兩點前掛八號風球，相信爸媽們已著手預備打風的糧食。每逢打風，新鮮肉類和菜的選擇會變少，物價亦會上升，因此罐頭、急凍食物等速食食物可說打風的良伴。在琳瑯滿目的罐頭架中，有沒有較為健康的選擇？ 記者到超級市場找來數種常見常吃的罐頭食物，看看有沒有較為健康的選擇，而認可營養師李杏榆（Annie）則推薦粟米、紅腰豆和蟹柳等食物。

罐頭蔬菜—粟米、蕃茄

每逢打風，菜價都一定飆升，罐頭蔬菜可以取代新鮮菜嗎？市面上常見的罐頭蔬菜有粟米、蕃茄等選擇，Annie指只有粟米較可取，其他蔬菜還是選擇急凍較好。

市面上的罐頭粟米有粒狀和忌廉狀兩個選擇，從營養成份表可見，忌廉狀的熱量、碳水化合物、糖和鈉含量都較高，而脂肪含量則是粒狀較高。Annie表示如用作一躲烹飪，粒狀會較忌廉狀好，因為忌廉狀通常用作做醬料。

+ 5 + 4 + 3

罐頭肉類—魚

說到罐頭，又怎少得豆豉鯪魚？記者隨機抽出兩個選擇，發現其鈉含量相差很大，一罐每100克含950mg，另一罐則高達1791mg，前者當然會較健康。除了豆豉鯪魚，Annie指罐頭沙甸魚亦是不錯的選擇，雖然卡路里較豆豉鯪魚高，但如連骨吃的話，亦有助補充鈣質。

午餐肉

午餐肉方面，有午餐豬肉和火腸餐肉兩種選擇，其營養成份亦相差不多。別以為午餐豬肉比火腸餐肉健康，Annie指兩者的防腐劑和鈉都很高，雖然好吃，卻是芸芸罐頭中最不健康的。

罐頭紅腰豆

Annie特別推薦紅腰豆，因為紅腰豆高纖高蛋白質，低脂又低熱量，既飽肚又方便，除了做沙律，亦可配合蕃茄和牛肉做成鮮茄免治牛肉醬，再配飯或意粉。

另外，雖然鹽水紅腰豆的鈉含量是普通罐頭紅腰豆的30倍，但Annie指烹煮前用水清洗已能洗走大部份鹽份。

蟹柳

除了罐頭和盒裝速食食物，Annie亦特別推薦蟹柳，她指蟹柳屬蛋白質食物，不但方便又美味，脂肪和鈉含量亦較午餐肉低。

罐頭湯

相信很多小孩都喜愛喝罐頭湯，特別是忌廉口味的，Annie指忌廉口味的罐頭湯脂肪含量頗高，多喝容易過胖，她較喜愛選雜菜湯，再加粟米、椰菜或蟹柳等配料，如想更飽肚，亦會加字母粉做成湯粉。