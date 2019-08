【親子好去處】室內遊樂場工作坊大放送　齊玩嘉年華運動會

暑假快到尾聲了,齊來抓住假期的尾巴!有室內遊樂場在8月推出一系列工作坊,讓小朋友在安全的環境下寓學習於娛樂,發揮創意。另外,這個周末有機會和薯蛋頭先生、大黃蜂、小馬寶莉和Doh Doh見面和大玩競技遊戲,盡情享受餘下的假期。 (圖片由機構提供)

薯蛋頭老友運動競技場

深受小朋友及大人喜愛的薯蛋頭先生,聯同小馬寶莉、大黃蜂等一眾好朋友首次來到香港一起舉行嘉年華會。場內設有童樂競技場、小型攤位遊戲、主題人偶見面會及活動限定紀念品店。 場內分5大主題區,包括「搜索薯蛋頭先生」、「小馬寶莉秀機智、衝『蜂』」陷陣大黃蜂、NERF射擊區及培樂多充氣樂園。小朋友可投入一連串的繽紛活動,為今個暑假留下難忘的回憶。 活動詳情 日期:2019年8月16-18日(星期五至日) 開放時間: 8月16日(星期五) 10:00 – 19:00 8月17日(星期六) 10:00 – 19:00 8月18日(星期日) 09:00 – 18:00 地點:九龍灣國際展貿中心6/F展貿廳3 費用:普通門票為港幣$270,價格包括1位小童及1位成人入場、20個代幣、小童紀念T恤乙件及SportsExpo入場券。

(資料圖片) The Big Things工作坊 以大自然為主題的室內遊戲室設計了一系列豐富而獨特的主題工作坊及活動, 讓孩子們發揮創意。活動分別有創藝摺紙美術丶3D恐龍/動物模型製作丶英語故事時間丶大型尋寶遊戲丶烹飪班等等。從多元化的活動之中令小朋友培養出耐性丶待人接物以及時間管理的技巧。 紙世界童心發現 Paper World Discovery 在這個「限時盡玩」的紙世界工作坊裏,孩子們發現紙的無限可能。親手製作及裝飾屬於自己的勁量紙蘑菇櫈、會轉動的紙時鐘、會變表情的紙椅 日期: 逢星期六 (待定) 對象: 4~10歲 費用: $200 (會員) / $250 (非會員)

其餘非周末工作坊

海狸講故事 (英語) Beaver's Story Telling Land

喂!喂!喂!海狸邀請小朋友過來海狸學校聽故事呀! Are we all ready? Go ~~

日期: 逢星期一及三

時間: 10:00am / 11:30am /1:00pm

對象: 所有現場的小朋友和家長

費用: 免費

童藝創紙美術坊 Creative Art & Origami

讓小朋友初嚐摺紙樂趣和透過不同的手工繪畫技巧, 在導師啟發下靈感大開, 創出屬於自己的masterpiece。

日期: 逢星期一及三

時間: 2:00pm/ 3:30pm / 5:00pm

對象: 4~10歲

費用: HK$80 (每堂45分鐘)

野生動物與恐龍世界模型製作 Safari & Jurassic Park - DIY

在這“限時盡玩"的時段裏,導師會陪伴小朋友用紙親手製作自己揀選的心愛恐龍和動物。完成品全部都栩栩如生,活潑精靈,還可跟小朋友一起回家去。

日期: 逢星期二

時間: 2:30pm - 5:30pm

對象: 4歲+

費用: $150 (會員) / $200 (非會員)

童玩經典桌上遊戲 Classical Board Games for Kids

透過一系列世界獲獎經典桌上遊戲, 讓小朋友體驗到安靜下來玩棋的樂趣。有效培養寶貝們的專注力、分析力和耐性,更重要的是贏得到, 輸得起的精神!

日期: 逢星期四

時間: 2:00pm / 3:30pm / 5:00pm

對象: 4歲+

費用: $200 (會員) / $250 (非會員) (每堂60分鐘)

尋寶遊戲 Get Set Go! Treasure Hunt

在4000呎的室內遊樂場進行一場緊張又刺激的尋寶遊戲, 小朋友之間互相合作去完成任務, 透過比賽讓慢慢教導小朋友體育精神的重要性。

日期: 逢星期二及五

時間: 11:00am / 2:00pm / 5:00pm

對象: 所有現場的小朋友

費用: 免費

*參加尋寶遊戲 Get Set Go!的小朋友都必需要購買2個場節﹐費用$280已經包括2個小時的遊玩時間及參加 尋寶遊戲 Get Set Go!的資格

**所有工作坊的時間表都可有變動, 請留意FACEBOOK更新。