止鼻血要仰頭定低頭？會不會血流不止？ 醫生解答6大疑問

不知不覺，立秋已過，很快便要夏去秋來。秋季天氣乾燥，容易引起幼兒多種不適，而流鼻血也是其中之一。不時有家長發現，孩子半夜流鼻血而不自知，惟恐影響其睡眠；又或是家長不懂得如何為幼兒止鼻血。香港浸信會醫院駐院急症科顧問醫生梁正鏗醫生將逐一解答父母的疑惑。

小朋友捽鼻而流鼻血。（VCG圖片） 問：小朋友流鼻血是正常的嗎？ 答：流鼻血是小朋友常見的情況，但並不等於是正常。他們會流鼻血的原因，與天氣乾燥、鼻黏膜薄或是患有鼻敏感有關，令鼻黏膜的微絲血管經常充血。當小朋友捽鼻，便有機會令黏膜下的血管破裂而出血，流出鼻血。 流鼻血常見於小朋友，或許是他們經常不自覺地揉鼻子、挖鼻孔，令到血管受損。他們如在睡前曾捽鼻、挖鼻，便有可能在睡着後流鼻血，翌日才發現床邊有血。

問：半夜流鼻血，血液會阻塞鼻孔導致危險嗎？

答：鼻血阻塞鼻孔、氣管的情況是非常罕見。一般而言，即使有一邊鼻孔流鼻血，亦有另一邊能夠呼吸。因此，鼻血堵塞影響呼吸的情況是極為少見的。

（GettyImage） 問：要止住鼻血，應該要捏哪個位置？ 答：鼻子的血管都集中在鼻頭、鼻翼的位置，按照急救的知識，我們應按壓出血的位置5至10分鐘，阻礙血液持續流出。假如捏着鼻樑位置，該位置是鼻骨，較少血管，未必能有效止血。小朋友在捏住鼻翼時，應用口呼吸，保持呼吸暢順。 問：止鼻血時應仰頭還是低頭？用冰敷或冷水拍額頭是否對止血有幫助？ 答：其實仰頭或低頭對止血的效果而言，是沒有分別的。但是，仰頭的話，鼻血會倒流至咽喉，小朋友或者會吞進肚子，有機會引致作嘔，屆時吐出一地血，更會令父母擔心。 至於用冰敷或冷水拍額頭，對止血並無幫助。