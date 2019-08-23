【親子好去處】長者免費教整蘋果批　中西區好玩遊樂場

暑假還剩最後一星期，玩樂也要進入最後衝刺。今個周末有長者舉辦畫展和工作坊，展現60年的愛情，並教大家製作傳統小食。而在中西區新開的「捐山窿公園」，PlayRight智樂帶來與別不同的冒險遊戲體驗，一起享受最後的暑假吧！

長者即場教整婆羅乃蘋果批。（機構提供圖片）

「共享．優悅．傳承」長者生命故事藝術展暨工作坊

長者的頭髮是銀色，畫下的圖畫卻滿是繽紛色彩。仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心將舉辦畫展展示長者的生命故事及藝術作品，希望大家透過藝術感受上一代的故事。其中，木妹婆婆和伴侶相依60年，她用畫筆記下了陪伴自己一甲子並已逝世的老年。

在周六，各位長者和義工已準備好一系列好玩又免費的工作坊，包括製作米水醃蘿蔔和婆羅乃蘋果批等等，期待大人小朋友的參與呢！

共享．優悅．傳承 - 長者生命故事藝術展開幕工作坊

時間：13 : 00 - 14 : 00、15 : 30 - 17 : 00（共兩節）

地點：大埔運頭邨鄰里社區中心禮堂、大埔運頭塘新城

工作坊內容：

1）傳承工作坊

米水醃蘿蔔、婆羅乃蘋果批、羽毛球吊飾

2）分享快樂分享愛工作坊

潤唇膏、蚊膏製作、絲網印刷棉布袋

共享．優悅．傳承 - 長者生命故事藝術展

日期：8 月 24 至 30 日

時間：上午 9 時 30 分至下午 9 時 30 分

地點：大埔運頭塘新城、和暢金廚餐廳

展區：

1）巨型長者生命故事手工書

2) 長者家居藝術作品展示

3）社區音樂作品-《精彩人生》