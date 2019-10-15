有孩子非借口　芬蘭媽媽家有1歲及5歲男童　照成極簡主義家居教主

芬蘭媽媽蒂娜在Instagram上，擁有近2萬粉絲，這對來自只有500多萬人口的芬蘭的她來說，已是網紅級別了。作為家有兩個小男娃的媽，她硬是把家佈置成了北歐極簡主義風格的典範。

她的Instagram頁面一眼望過去，以為是加了黑白濾鏡特效。仔細一看，卻是彩色照片，但只有三種色調：黑、白，和不同程度的灰。除此以外出現的色彩，就只有植物的綠和牛仔衫褲的淺藍。

兩男娃一個1歲，一個5歲，正是鬧得不行的年歲，她又是怎麼把家打理得如此一絲不亂、空空蕩蕩的呢？一条攝製組進入她在赫爾辛基郊區的家，一探究竟。

文：殷紫（一条）

極簡之家的典範

蒂娜的家位於赫爾辛基郊區，是比較典型的芬蘭新式獨棟木屋。建造方式也是目前比較盛行的芬蘭城市獨棟樓房建造方式——由開發商設計基本房型，住戶可以根據自己的要求，參與修改和調整內部結構，包括內裝的一些用材和色彩。像蒂娜便把傳統的木地板換成了淺灰色水泥地。

新家是2017年9月搬進來的，這棟客廳陽台直接面對森林的房子，以目前該地區的房市情況估計，應該在45萬歐元左右，可以說是性價比還不錯的中檔選擇。

純色性冷淡之家

我們拍攝的那一天，建築公司剛給蒂娜補刷了所有的牆面，結果刷的白色並不是她所想要的白。面對「此白非彼白」，她決定要自己重新再刷一次。「不修正成我要的白的話，對我來說太折磨了。」

蒂娜要的白，是像她在Instagram照片裡那種刷刷白，一種在Photoshop裡修掉了綠、紅元素的白，而不是那種淺米白。

以芬蘭城市標準來看，128平方米（約1378平方呎）對他們這個四口之家來說， 應該是很舒適的尺寸。格局非常符合芬蘭人的生活習慣，一層樓的房子，大客廳、廚房是開放式的，和客廳相連。主臥和兒童房都非常小，放了床或寫字台後，幾乎沒有什麼空餘周轉空間。還有一間臥室現在作為蒂娜的工作室使用，寫字台正對著窗戶。

房子格局及極簡佈置（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

除此之外，更有兩間相當寬敞的儲物房間。一個在浴室旁，是洗衣房兼儲物房。另一間則如同一個小木屋，建在門外車庫旁，放置一些工具和雜物。這些儲物空間，都是幫助蒂娜維持生活空間極簡的必不可少的支持。客廳有大面積的窗，直面森林。

蒂娜對自己的居所如此接近大自然是非常滿意的，她在家工作的時間比較長，總是有機會看到窗外的各種動物路過，小到松鼠，大到小鹿。

一家四口的極簡生活

蒂娜自己創業做各種視覺設計工作，也在社交網絡上分享自己怎麼佈置家居。她的博客名叫Designwash（設計清潔），名字就透露出她特別喜歡清洗、整理的強迫症。

後來她又開出Instagram，黑白分明的北歐極簡主義一下子吸引了世界各地的粉絲。在所有的極簡主義風格帳號中，她的風格最為極端和「乾淨」，最吸人眼球。再加上有兩個小男娃這個背景，更令人感到無比困惑，覺得她家簡直就是「不食人間煙火」，堪比設計店櫥窗陳列。

這樣的極簡主義家居生活，和他們上一個家的經歷有關。

2016年秋天，他們住進一棟建於六十年代很漂亮的石頭房子裡，誰知住了一個多月後，一家四口都紛紛生病，怎麼也好不了，最後發現原來是房子裡有多處霉斑問題。

和我們中國的江南生活狀況不同，在芬蘭，房子裡發現霉斑可是大事兒，芬蘭人認為黴對健康損害極大，發霉的房子基本上只有面臨被拆除的結局。

雖然最近有芬蘭專家在媒體上鄭重宣布，沒有研究可以證明黴對身體的損害，但蒂娜一家還是落荒而逃，並且直接扔掉了家裡發霉的所有東西，包括家具、衣物、玩具，甚至是珍貴的家庭相冊。這是一家人生活中最艱難的時刻。

蒂娜一家2017年9月搬進現在的房子，也由此從零開始打造新家。很多時候，因為沒有錢，她不能馬上買自己想要的東西，但這反而給了她更多時間去思考家裡到底需不需要這樣東西，最後經過一段時間的冷靜期，就不買了。

網絡粉絲們問得最多的問題，就是有兩個調皮的小男孩，她是怎麼可以把家整治得那麼清新和整齊的？蒂娜笑著說：「我每天都不停地打掃和整理啊……而且，拍Instagram照片前，我都是拼命整理掉多餘的東西的。家裡的真實情況是，當孩子們在家的時候，他們當然還是搞得亂糟糟的，我們也是個正常家庭啊……我有幾次把亂糟糟的照片發到Instagram上，大家立刻炸開鍋了，都說天哪！原來你也有這一面啊！」

儘管如此，蒂娜的兒子努卡和尼羅還是和同年齡的小男孩很不一樣的。他倆的玩具可以說是「少得可憐」，因為蒂娜從小就給他們灌輸不亂買玩具的習慣。不那麼喜歡、不經常玩的玩具，立刻清除出去。唯一有顏色的玩具就是樂高。別人家的孩子玩彩球，蒂娜家的孩子玩白球。孩子們的著裝也只有黑、白、灰和藍這四種色系，和父母保持高度一致。

如何打造極簡的家

要打造一個北歐式極簡主義風格的家，蒂娜列出了以下幾條寶典：

物件管理： 首先，不用的東西都處理掉，我保證你是不會想念它們的！ 只買有實用功能的，並且你看著有美感的東西！ 買東西時心裡要想著，買了這樣東西，是要用很長很長時間的，所以一定要自己非常喜歡再下手！ 購買物件一定要從需求出發，千萬不要買不需要的東西。

家裏用品一定要自己非常喜歡才買。（一条授權使用）

空間管理： 儲物空間非常重要。每樣東西都要有自己歸屬的藏身之處。 家裏東西要盡量少，儲物空間要盡量大。 家具和空間的尺寸比例至關重要。

每樣東西都要有自己歸屬的藏身之處。（一条授權使用）

色調管理： 中性的柔色調，會給人一種柔軟的感覺。 家裡的顏色最多不要超過五種，這樣就不會顯得雜亂，空間也會顯得大。 也要選擇合適的對比色。強烈的對比色可以勾勒出清晰的空間線條。

材質選擇： 選擇自然材質：棉、麻、原木、玻璃、鐵……及啞光的、磨砂的表面會讓人覺得更溫和。

蒂娜總結，她的家居裝飾最重要的法寶是——時間。

她一直是深思熟慮地、慢條斯理地考慮所要添置的物件和家具，而且不斷地反複試驗。這樣的話，不會有一時衝動的消費。她甚至覺得，有時候因為沒有錢而不能馬上買想要的東西，其實這樣挺好的。因為在存錢的過程中，有時間精敲細磨自己的想法，最後變成不需要買了。

「極簡主義生活方式的另一個附加好處就是，少買東西，少花錢！」

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