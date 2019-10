【咪蝦你老豆】考膽量又考急才　三父子挑戰6米高空大電視！

今次Tangs Up Family體驗的室內攀石場分Clip and climb區及攀石牆區兩個部份,前者Clip and Climb 區適合初次接觸攀石人仕,全區共有大約 19 個挑戰位,除了難度、玩法不一,亦有不同的攀爬方法,該初體驗人士感受攀爬的趣味。

傳統攀石進行時需要二人同時參與,一人在地面負責控制連接攀登者的安全繩。而Clip and Climb則採用不用人手控制、猶如汽車安全帶般會自動收繩的安全攀爬器材,而且操作方法十分簡單,經過教練的教學後,參加者便可自由選擇關卡。

而攀石牆區則有香港首個 Augment Wall,以及面積約 5500 呎的攀石牆,適合體能較佳、有一定攀石經驗的人朋友。

Verm City Climbing Club

地址:鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

一日通行證收費:$180元起(Clip N Climb區) / $250元(攀石牆區)

開放時間及查詢:https://www.facebook.com/vermcity/