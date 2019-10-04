【咪蝦你老豆】考膽量又考急才　三父子挑戰6米高空大電視！

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自從上次大佬Bee帶Peter仔去挪亞方舟的跨越奇園挑戰高結構歷奇活動後，Peter仔就「爬開有癮」！今次就找來細路Jim到另一個室內攀石場，體驗攀石的樂場！

策劃：潘諾兒、李欣愉

拍攝：郭晉傑、詹郭敏

剪接：郭晉傑

場地提供：Verm City Climbing Club

今次Tangs Up Family體驗的室內攀石場分Clip and climb區及攀石牆區兩個部份，前者Clip and Climb 區適合初次接觸攀石人仕，全區共有大約 19 個挑戰位，除了難度、玩法不一，亦有不同的攀爬方法，該初體驗人士感受攀爬的趣味。

傳統攀石進行時需要二人同時參與，一人在地面負責控制連接攀登者的安全繩。而Clip and Climb則採用不用人手控制、猶如汽車安全帶般會自動收繩的安全攀爬器材，而且操作方法十分簡單，經過教練的教學後，參加者便可自由選擇關卡。

而攀石牆區則有香港首個 Augment Wall，以及面積約 5500 呎的攀石牆，適合體能較佳、有一定攀石經驗的人朋友。

Verm City Climbing Club
地址：鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓
一日通行證收費：$180元起（Clip N Climb區） / $250元（攀石牆區）
開放時間及查詢：https://www.facebook.com/vermcity/

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