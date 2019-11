10個媽媽6個不想老公湊仔　增加「父能量」有方法｜招雋寧

有大量研究顯示當爸爸能夠投入,建立正面的父子關係,對子女的成長有許多好處。學者認為要讓爸爸發揮教養角色,太太的心態至為關鍵。

外國曾有調查發現,10個媽媽裡有至少6個不想丈夫幫忙教養孩子。爸爸的照顧經驗可能不足,但當媽媽太快嫌棄和否定,在互動裡,男人又更快抽離自己的父職角色。

媽媽是家中的看門人

其實媽媽就像一個看門人(gatekeeper),在家庭裡發揮著守護的重任。

「看門」的典形舉動之一,就是媽媽視照顧孩子為一己責任,不讓他人分擔和干涉,從而抑制爸爸的教養行為,甚至嚴厲地批評隊友。

不同媽媽的「看門」程度有鬆有緊,視乎媽媽對於爸爸角色的理念、媽媽對自己母親身份的建立、有多信任爸爸育兒的能力以及對照顧子女要求高低等有關。

為幼兒更衣的實驗:爸爸碰到衣服嗎?

四位美國學者想知道媽媽的「看門」行為如何影響爸爸角色,進行了一個實驗。

他們請來97位新手父母,請他們二人一起為三個半月大的嬰兒更換連身衣,並錄影了過程。相對媽媽來說,爸爸有多少機會參與換衣服呢?有些爸爸可能只站在一旁,有些則積極動手更衣。

學者又透過問卷查詢在二人眼中,太太對丈夫的爸爸角色有多鼓勵、有多批評。

太太多鼓勵 爸爸參與愈高

原來單單讓爸爸在頭腦上知道自己照顧幼兒的角色,並不足以讓爸爸主動參與照顧。要讓爸爸積極發揮父職,還需要夫妻的良好合作。

研究結果發現,在太太較少批評、較多鼓勵的氣氛裡,爸爸才能夠充份發揮「父能量」,參與照顧幼兒的比例會更高。而獲得較多太太鼓勵的爸爸們,在教養上更合拍,對自己為父的能力感更強。這些爸爸感到自己能熟悉幼兒的脾性和喜好,與子女的相處的難度較少。

研究結果與看門人的理論一致──太太對丈夫的態度絕對影響著爸爸發揮自己的角色。在親職協作裡,爸爸得到太太的鼓勵,更傾向投入建立正面的父子關係,已有大量研究顯示,這對子女的成長有很多益處。

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。