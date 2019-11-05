公廁設備含52種菌　部分對抗生素產生抗藥性　男廁定女廁較骯髒？

小朋友人有三急，有時難以忍耐，爸爸媽媽帶小朋友上公共洗手間，宜多留意廁所的衛生情況！香港理工大學（理大）一項研究發現，公共洗手間的潔手設備上多達52種細菌，部分會令人染病，更有部分的葡萄球菌同時對3種或以上的抗生素產生抗藥性，顯示公廁的潔手設備是抗藥細菌的溫床。 研究亦同時發現，女廁整體的潔淨程度比男廁好，而高尚場所內的洗手間環境亦相對較為潔淨。

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理大研究人員從本港55個公共洗手間採集樣本，其中28間為女廁、27間為男廁，按位置分為3個組別，第一組位於街市、公園、碼頭，第二組位於運動場、公共圖書館和一般商場，第三組則在五星級酒店和大型高級商場等高尚場所。結果發現，公共洗手間的潔手設備不一定令雙手衛生潔淨。

大眾普遍認為洗手和乾手設施都是衛生的。然而，這些設施卻可能是致病細菌潛在的傳播媒介，洗手後雙手作可能受到二次污染。 理大護理學院副教授孫桂萍博士

理大的研究顯示，公共洗手間內的紙巾架、乾手機和門把上也有大量細菌，雖然大部分不會令健康人士生病，但部分菌株能引起疾病，如大腸桿菌、奇異變形桿菌、腐生葡萄球菌是常見的尿道病原體，金黃葡萄球菌是引起社區性皮膚和軟組織感染最常見原因。

而根據樣本的抗生素敏感性測試結果，超過87%的葡萄球菌對1種或以上一線抗生素如盤尼西林、頭孢西丁、紅黴素、複方新諾明等具有抗藥性，而23%更同時對3種或以上抗生素有抗藥性。

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男廁比女廁更骯髒

孫博士指出：「3種金黃葡萄球菌菌株全都是男洗手間大門內側的門把採集得來。這可能是由於男士如廁後沒有洗手或洗手方法不正確，以致這些菌株從使用者手上轉移至洗手間設備上。」整體而言，女廁的整體潔淨度都比男廁高，而高尚場所的公共洗手間亦較為整潔。

研究人員同時觀察洗手間的潔手設備，發現近90%的垃圾箱沒有蓋好或密封，其中近20%的垃圾箱放在乾手機的正下方，這樣會令污染物透過霧化過程污染周邊環境，從而形成健康風險。

從細菌培養的結果可見，雙手在接觸洗手間的門把、乾手機和紙巾架後有可能再受污染。研究團隊建議要經常清潔這些設施，將來設計洗手間時可考慮採用無門設計，並放置自動化或免提紙巾架，或有感應器的免觸式水龍頭。

孫博士認為：「我們應該保持良好的手部衛生習慣，包括如廁後用肥皂和清水洗手，並徹底乾手，以保障個人衛生。」