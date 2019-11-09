【親子活動】科學園STEM新增擬賽車體驗　海事博物館免費開放日

如果帶小朋友去玩，同時又可以學習新知識，相信更受家長歡迎。科學園「V-I-P」家庭日讓小朋友可以大玩多元化STEM活動，讓小朋友可以邊玩邊學，活動增設全新虛擬賽車體驗，讓小朋友親嘗駕駛的樂趣。另外，海事博物館將於周日舉行免費開放日及連串特備活動，小朋友可以親身體驗模擬駕駛貨運船，亦可參加導賞團了解香港的海事歷史及發展。

科學園「V-I-P」家庭日

香港科學園於11月10日(星期日)舉辦「V-I-P」家庭日，讓小朋友可以邊玩邊學，盡情放電，同時提供了泊車同餐飲優惠。活動大約有:

動感科學園地（數理科技活動）

「動感科學園地」的科學工作坊，將有導師作教導小朋友製作各種科學儀器，包括扭蛋機、糖果投射器、風賽車、潛望鏡及液壓水力鉗，並教授各種儀器的科學原理。適合6歲或以上小朋友參加，每節時間約為45分鐘，小朋友更可帶走活動的製成品，5個工作坊包括黃金扭蛋機、糖果投射器、風馳電掣小賽車、神秘潛望鏡、液壓夾夾爪。

兒童科學玩意 數理科技魔術SHOW

是加入了科學元素的魔術表演，更特別的是魔術師會即場傳授魔術竅妙，讓小朋友大開眼界！活動免費參加，活動時間如下：第一節: 11:45am – 12:00nn、第二節: 2:00pm – 2:15pm、第三節 4:00pm – 4:15pm。

科學園「V-I-P」家庭日-新一代賽車體驗 圖片來源：動感科學園地

新一代賽車體驗

全新虛擬賽車體驗亦是當日活動的重頭戲之一。「新一代賽車體驗」的模擬車箱配備各種感應器及鏡頭，透過即時無線傳輸把影像及數據傳送給車手，讓小朋友親嘗駕駛的樂趣！

導師還會講解基礎機械知識及實景虛擬駕駛原理，又是一個學習知識的好機會。活動時間（共分 4 節進行，每節約 40 分鐘）：第一節: 12nn – 12:40pm、第二節: 1pm – 1:40pm、第三節: 2pm – 2:40pm、第四節: 3pm – 3:40pm。*名額：每節共派發 18 張入場券，每張入場券最多可供 2 人同行，*每張入場券只供一人參加駕駛體驗一次，參加者身高需要達 120cm 或以上，*駕駛體驗時間為約 3 分鐘。*請預先於櫃位換領入場券，數量有限，換完即止。*換領入場券後，參加者須於參加活動前根據指示作網上登記以啟動戶口，登記網頁/二維碼

活力彈床

科學園「V-I-P」家庭日-活力彈床 圖片來源：動感科學園地

開放時間：11am – 5pm (最後入場時間：4:45pm),每節3分鐘，不能連續參加。只供小朋友參加，成人不能陪同，幼童組：身高介乎80cm – 100cm、小童組：身高介乎101cm – 130cm，請於換領櫃位預先換領入場券，數量有限，換完即止。

創意積木閣

開放時間：11am – 5pm (最後入場時間：4:45pm)，每節8分鐘，不能連續參加。

只供身高150cm或以下小朋友參加，成人不能陪同，請於換領櫃位預先換領入場券，數量有限，換完即止。

奇趣汽球

科學園「V-I-P」家庭日-奇趣汽球 圖片來源：動感科學園地

活動時間：第一節: 12:00nn – 1:45pm、第二節: 2:45pm – 3:45pm、汽球數量有限，換完即止。

現在於2019年11月8日（明天）前登記，毋須消費，12歲以下小朋友更可於活動當日獲贈紀念品一份！登記網址：https://hkstp.wufoo.com/forms/exclusive-earlybird-souvenir-cec/

參加活動後，大家更可以免費乘搭科技園提供的接駁巴士到大埔墟或九龍塘地鐵站解散，免費旅遊巴班次及座位有限，先到先得，額滿即止。

科學園「V-I-P」家庭日

科學園消費收據攻略（香港學園截圖，詳見這裏）

科學園「V-I-P」家庭日

日期：2019 年 11 月 10 日 (星期日)

時間：上午 11 時至下午 4 時

地點：香港科學園第三期 12W 大樓

一切資料以科學園「V-I-P」家庭日公布為準。

海事博物館免費開放日及連串特備活動

為慶祝成立 50 周年，東方海外貨櫃航運有限公司(東方海 外)將贊助 2019 年 11 月 10 日(星期日)的「東方海外 50 周年免費親子同樂日」，以及 一系列特備家庭活動與眾同樂。活動包括：

1.有獎問答遊戲及紀念品

海事博物館免費開放日及連串特備活動

於訪客服務中心認識集裝箱運輸的歷史並完成問答遊戲，就可 獲紀念品一份。

地點：博物館B層訪客服務中心。時間：10:00-18:30。形式：即場參加，所派之紀念品數量有限，送完即止。

2.船舶模擬駕駛體驗

海事博物館免費開放日及連串特備活動

在專業的模擬駕駛室中，參觀者可在海事訓練學院學生協助下於生動的虛擬環境中掌舵，認識船員的各種崗位，親身體驗模擬駕駛貨運船，享受穿梭於海事博物館和葵青貨櫃碼頭的樂趣！

地點：博物館A層。時間：14:00-14:30／14:45-15:15／15:30-16:00／16:15-16:45。形式：必須取籌。每節參加人數為 15 人。有興趣的人士可於派籌櫃檯取籌免費參加，名額有限，先到先得。 所有參與活動的十六歲以下兒童均需由成人陪同。所有公眾均需憑籌號進入模擬駕駛室，一人一籌，每人只限取籌共一張。香港海事博物館及其代表對上述安排保留最終決定權。

3.填色角落

海事博物館免費開放日及連串特備活動

於填色角落中設計獨特的填色紙上盡情發揮創意！

地點：博物館B層觀港廳。時間：10:00-18:30。形式：即場參加。

4.舊相片展覽

近距離欣賞東方海外具紀念價值的舊相片，了解更多集裝箱運 輸歷史中鮮為人知的故事。

地點：博物館 B層觀港廳。時間：10:00-18:30。形式：即場參加。

5.明信片義賣

海事博物館免費開放日及連串特備活動

歡迎選購東方海外之限量版明信片，並支持博物館的工作及發展。

地點：物館B層訪客服務中心。時間：10:00-18:30或地點：博物館禮品店博物館入口對外行人天橋上。時間：11:00-18:30。明信片數量有限，售 完即止。

6.博物館導賞團

在導賞員帶領下，於60分鐘內遊遍本館，了解香港的海事歷史及發展。

時間：14:00 - 15:00 (粵語/ 英語) 16:00 - 17:00 (粵語)。形式：即場參加。

海事博物館免費開放日及連串特備活動

海事博物館免費開放日及連串特備活動

客貨輪東方狂歡號

(圖片由海事博物館提供)

海事博物館免費開放日及連串特備活動

舉行日期：2019 年 11 月 10 日(星期日)

開放時間： 上午十時至下午七時

閉館前三十分鐘開始停止售票

地點： 香港中環八號碼頭香港海事博物館 (摩天輪旁)

網站： www.hkmaritimemuseum.org