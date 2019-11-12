【親子運動】首創兒童Bungee Dance　感受空中飛翔　訓練五感協調

以一條彈力橡筋作訓練工具的室內運動Bungee在歐美極受歡迎，有機構將Bungee加入舞蹈元素，創出適合小朋友的Bungee Dance，可助訓練孩子的五感、核心肌群及身體協調。父母也可與孩子一起參與，在室內一嘗飛翔快感，同時促進親子關係。

攝影：黃舒慧

享受小鳥飛翔感

Bungee為新興運動，短短數年間，發展已遍佈全球十多個地區。Bungee原先為成人而設，多著重核心肌群訓練，有助紓緩關節痛、肩頸膊痛、肌肉勞損等都市症狀。SDM 爵士芭蕾舞學院邀來泰國Bungee專家進行導師訓練，為Bungee加入舞蹈元素，首創出Bungee Dance，並開辦兒童及親子課程。Bungee Dance教練Yue表示，與成人版相比，小朋友版本會多點趣味元素，更能為參與者帶來愉悅感。

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「對成年初學者來說，Bungee一些離地動作所牽涉的離心力會令人膽怯，但對小孩來說，能如小鳥般在空中飛翔，抗拒感不大，反而具有新鮮感，於是便靈機一觸，想到發展成小孩版本。小孩版本包含不同主題元素，如超人動作，再配合音樂，增強孩子代入感。訓練過程中亦強調紀律，要求他們聽從動作指令。」

Bungee Dance教練 Yue

訓練五感 促進親子關係

兒童Bungee Dance課程分成三個不同的年齡組別，分別為5至6歲、7至9歲及10至12歲，訓練重點不一。5至6歲的課程著重訓練五感，包括視覺、聽覺、觸覺、本體感（肌肉關節動作）和前庭感（感受速度和身體重心），一些動作如以腳掌抓住海棉柱體和跕起腳尖，可分別助改善扁平足及加強足部伸展；7至9歲則多著重核心肌群和背肌訓練，多點站立、深蹲、轉體、飛翔及彈跳動作，亦會透過輔助教材及遊戲提升五感協調能力，如有爬地、撿球、丟球等的串連動作，以訓練手眼協調；10至12歲課程會有難度較高的飛躍動作，如旋轉木馬。「Bungee Dance可讓孩子在水陸運動以外探索更多，對過胖的小孩來說，亦是個相對容易掌握的運動。另一方面，Bungee Dance可為他們帶來快樂，釋放壓力。」

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除了兒童課程，Bungee Dance亦設親子課程，一位家長可與一位小朋友上課，一同感受飛翔快感。「可能平時爸爸很嚴肅，但完了課堂，也見女兒懂得打開心窗，多點親近爸爸，更會向他撒嬌。」Yue指，父母與孩子一起上課，可促進親子互動。「更重要的是透過課堂，父母可看到孩子好動、真實的一面，加深對彼此的了解，改善親子關係。」