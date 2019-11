【聖誕節】4大卡通人物迎聖誕　玩轉迴旋滑梯製作杯子蛋糕

轉眼間已經年尾,又是迎接聖誕佳節的時間!許多商場都換上聖誕裝飾,部分更以卡通人物作主題,不但可以影相,還有小遊戲玩! (相片:余嘉文、許珞珩;部份相片由商場提供)

My Little Pony 聖誕夢幻童樂園

許多小朋友都是My Little Pony (小馬寶莉) 的小粉絲,即日起至2020年1月5日期間,皇室堡將會設立My Little Pony 聖誕夢幻童樂園!Twilight Sparkle (紫悅) 與她的一眾小馬好友Applejack (蘋果嘉兒)、Rainbow Dash (雲寶)、Rarity (珍奇)、Fluttershy (柔柔)及Pinkie Pie (碧琪)將會現身皇室堡地下中庭,各位小粉絲不容錯過。

My Little Pony 聖誕夢幻童樂園

場內有許多聖誕幻彩打卡位,包括4米高的Rarity七彩聖誕樹、4.5米高小馬國友誼城堡及Rainbow Dash聖誕花環,絕對是小朋友最愛的打卡位!場內更有3個小遊戲,包括4米長的「彩虹迴旋滑梯」、Applejack拼圖遊戲及Brony的「馬」力大比拼。

商場1樓更設有 My Little Pony 聖誕夢幻童樂園期間限定店,售賣一系列My Little Pony聖誕精品及玩具。

My Little Pony 聖誕夢幻童樂園 開放詳情:

日期:11月9日至2020年1月5日

時間:上午10時至晚上10時

地點:皇室堡地下中庭及1樓

MY MELODY 浪漫閃亮聖誕城

2020年是MY MELODY誕生45周年,即日起至2020年1月1日MY MELODY將現身MegaBox,以全新紅粉雙色造型和大家迎接聖誕。其中最矚目必數座落聖誕城中央、逾25呎高紅粉雙色閃爍夢幻聖誕樹,樹上掛滿MY MELODY造型閃亮吊飾及閃爍燈飾,配合5呎高大型MY MELODY造型拱門及紅粉雙色帽子造型MY MELODY,絕對是大小朋友拍照的好地方!

MY MELODY 浪漫閃亮聖誕城

商場戶外的位置亦變身為戶外浪漫燈影花園,讓大家在巨型心形花牆及近8呎高紅色及粉紅色心形拱門長廊拍照留念。

場內更設有MY MELODY期間限定店,多款MY MELODY 最新家品、文具、精品及公仔等以供選擇,部份更有獨家優惠!

MY MELODY期間限定店

MY MELODY 浪漫閃亮聖誕城 開放詳情:

日期:2019年11月8日至2020年1月1日

地點:L5中庭

Le Petit Prince® 聖誕夢想啟航

法國經典文學作品《小王子》是家傳戶曉的故事書,由即日起至,小王子將會以全港首次出現的聖誕造型現身尖沙嘴THE ONE商場地下,非常矚目!

3米高月亮聖誕小王子

而UG2中庭亦有多個《小王子》書中的經典場景,包括超過4米高、由幾何聖誕球所砌成的聖誕樹、光影尋夢隧道等等供大家拍照留念。

幻彩幾何聖誕樹

小朋友可以體驗互動創意B-612 星夢之旅,於小王子夢想啟航咭上為小王子填上心儀的顏色,再把獨一無二的作品投影到互動螢幕上。

Le Petit Prince® 聖誕夢想啟航 開放詳情:

日期:11月9日至2020 年1月5日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭及地下露天廣場

LITTLE TWIN STARS‧Kayo Horaguchi冬日聖誕森林派對

今個聖誕兩位主角KIKI 及LALA更以全球首度曝光的新造型來港亮相,由11月16日至2020年1月1日來到坑口東港城,一同慶祝這個普天同慶的節日。精彩打卡位有6米高聖誕森林城堡、LALA留聲機、LITTLE TWIN STARS Pop-up Book、LITTLE TWIN STARS Pop-up Book。

位於6米高聖誕森林城堡中更有糅合光與影的體感互動遊戲,在指定日期更有星星泡泡Flogos打造夢幻泡泡雲朵及LITTLE TWIN STARS 糖霜曲奇及Cupcake工作坊讓大人小朋友參加。

城堡內設有期間限定店,大家可隨意選購是次以全新造設計的獨家限定產品,及多款由日本直送、今次KIKI 及LALA嶄新造型由日本人氣插畫師Kayo Horaguchi 與SANRIO共同設計,推出SANRIO的限定產品,插畫師風格獨特,擅長將繽紛色彩及大自然元素融入作品之中。

LITTLE TWIN STARS冬日聖誕森林派對 開放詳情:

日期:11月16日至2020年1月1日

時間:星期一至五上午10時至晚上10時/星期六、日及公眾假期上午9時至晚上10時

地點:東港城1樓中庭 (港鐵坑口站A1出口)

#星星泡泡Flogos及LITTLE TWIN STARS 糖霜曲奇及Cupcake工作坊只在指定日期推出,需根據The Point by SHKP 會員以指定積分換購,詳情以主辦單位公佈為準。