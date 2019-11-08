【區區好玩‧西貢】推介3條玩樂路線 坐船食茶果再去餵小山羊

今期區區好玩遠離市區來到西貢，趁著放假遠離繁囂，帶著孩子一同探索小島的自然風光！我們整理了三條親子一日遊路線供大家參考，讓大家過一個充實的週末！

路線一 小島探索之旅

說道西貢，當然不少得乘船遊歷各個小島，小朋友和爸爸媽媽一同親身踏足小島，了解其背後的文化風情，一定穫益良多！

西貢碼頭（玩）

西貢碼頭（資料圖片）

要去小島前必先到西貢碼頭比較各間船務出海的價錢和套餐，有些船務可直接來回一個景點，有些則推出如「環島遊」、「岩石觀賞遊」等套裝行程，任君選擇。

前往方法：

交通：

1.港鐵彩虹站C2出口，搭乘1A號綠色小巴

2.港鐵坑口站，搭乘101M號綠色小巴或，先到達西貢巴士總站再行走約6分鐘

前往西貢巴士總站的交通：

九巴92、299x、94、99、292P、96R、新巴792M

鹽田梓（食＋玩）

已荒廢的鹽田（網上圖片）

西貢碼頭有各種環島遊供大家參與，可以乘搭船去橋咀島及鹽田梓等地。從西貢碼頭到鹽田梓大約只需15分鐘，島上有一大塊已荒廢的鹽田，可以拍照留念。島上食店寥寥無幾，但亦有一間由村公所改變而成的鄉誼茶座，可和小朋友一起品嘗客家四色茶果(杏仁、雞屎藤、蕃薯、南瓜味)；鹽田梓島上亦有些文化遺產值得和小朋友細看，包括獲政府列為三級歷史建築的聖約瑟教堂、由澄波書院改建而成的博物館等等。

開放時間：星期六、日

交通：西貢碼頭通記酒家對出乘搭街渡，時間約15分鐘，花費約60元

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橋咀島（玩）

大家亦可以在西貢碼頭坐船登陸橋咀島橋咀島位於香港地質公園內，可近距離觀賞岩石和獨特的地質。島上的沙灘水清沙幼，許多人會在沙灘放空一個下午。島上的岩石因火山岩漿流動形成別俱一格的紋理，見證了香港的火山歷史。其中必看的是歷史久遠，沿自於白堊紀時代的「流紋岩」，十分罕見。

交通：於西貢碼頭乘船前往，需時約半小時

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海鮮街（食）

西貢海鮮街（圖片來源：discoverhongkong.com）

經過一日小島遊，返回西貢碼頭後是時候大快朵頤。西貢海鮮街內酒家、食肆林立，臨海品嚐漁民即日撈上的魚類、海產，故深受遊客歡迎，作為一天行程的結束最好不過了。

交通：由西貢碼頭步行約 3 分鐘；

由西貢巴士總站步行約 3 分鐘

路線二 生態體驗遊

放假走進西貢遠離繁囂，當然少不了要享受大自然！一於和仔女一起採擷新鮮蔬果及學習生態知識，放鬆心情渡過一個有意義的週末。

獅子會自然教育中心 （玩）

獅子會自然教育中心（圖片來源;afcd.gov）

獅子會自然教育中心是一座佔地34公頃的自然環境展館，設有「昆蟲館」、「貝殼館」、「漁館」、「農館」和「地質公園遊客中心」等等，小朋友可以透過生態展品和標本學會分辨各種動植物，館內有文字解釋生物常識，家長在一旁聲音導航，相信小朋友會獲益良多，寓學習於娛樂。各個展館佈置精美，十分吸睛，家長可以隨時幫小朋友和巨型展品拍照。

除了室內展館，戶外風景亦相當怡人，如蜻蜓池、中草藥園、示範農田等等，中心內亦設有全長約0.6公里的蕉坑自然教育徑，走完全程約45分鐘，小朋友參觀完展覽館，可直接親身接觸大自然。

+ 3 + 2

開放時間：

逢 星 期 一 、 三 至 日 及 公 眾 假 期 ︰ 上 午 九 時 三 十 分 至 下 午 四 時 三 十 分

逢 星 期 二 ( 公 眾 假 期 除 外 ) 及 農 曆 年 初 一 及 初 二 休 館

交通：

如從西貢碼頭公共小巴總站出發，可乘搭1A小巴，於北港下車，再步行約6分鐘

或，乘搭下列交通工具，於北港下車：

巴 士：92 、96R 、792M ；小巴：1、1A、12、101M

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清新地有機農莊（玩）

清新地有機農莊(圖片來源：Nature's Harvest 清新地 專頁)

清新地農莊環境清幽，最近玩完成擴建工程，除了以往有的招牌風車、大片綠悠悠的草地、迎接遊客的小羊等等，升級後更提供過夜的蒙古包。園內的活動亦有許多，例如香草盆栽製作、落手落腳耕種、採摘有機蔬菜、DIY工作坊、大自然廚房等等，更可以餵食小山羊，小朋友更可以大玩兒童遊樂設施，不單止小孩子，相信大人都會玩得樂而忘返！

開放時間：星期二至日，9am - 5pm (公眾假期例外)

地址：西貢白水碗(科技大學旁)

交通：

1. 先到達科技大學北門的巴士站。 從港鐵彩虹站可以轉乘綠色11號專線小巴或從港鐵鑽石山站轉乘91號巴士到達科技大學。

2. 到達科技大學正門的巴士站後， 可以從左手邊的閘門進入。進入後會有2條小路。 請往右轉下梯級。

市場街 （食+買）

西貢市場街（網上圖片）

結束行程後不妨返回西貢海旁廣場附近搜索美食，西貢最出名的美食當然是海鮮，但其實也有不少隱世小店藏匿於市場街中，當中不乏針對年青人口味的Café、西式餐廳，充滿歐陸風情，是醫肚不錯的選擇。

交通：

1.港鐵彩虹站C2出口，搭乘1A號綠色小巴

2.港鐵坑口站，搭乘101M號綠色小巴

或，先到達西貢巴士總站再行走約6分鐘

前往西貢巴士總站的交通：

九巴92、299x、94、99、292P、96R、新巴792M

路線三 西貢市區遊

火山探知館（玩）

火山探知館（圖片來源：volcanodiscoverycentre.hk）

位於西貢市海濱公園內的火山探知館由漁農自然護理署設立，交通方便，易於到達。小朋友可以在館內了解全球和香港的六角形岩柱 及其形成過程、火山學的基本知識、火山構造、火山噴發方式、板塊邊界 類型，以及來自世界各地不同火山的岩石標本和香港地質公園景點介紹等。 是學習地理的好地方！

開放時間：

服務台－每天：上午9時 至 下午5時

展覽區－每天：上午9時30分 至 下午4時30分；農曆年初一及初二休館

交通：可 乘 搭 下 列 公 共 交 通 工 具 ， 在 西 貢 巴 士 /小 巴 總 站 下 車 ， 然 後 步 行 前 往 展 館。

(a) 92 號 巴 士 來 往 港 鐵 鑽 石 山 站 － 西 貢 ；

(b) 96R 號 巴 士 來 往 港 鐵 鑽 石 山 站 － 黃 石 碼 頭 ( 只在 星期日 及 假日 行走 ) ；

(c) 99號 巴 士 來 往 馬 鞍 山 恆 安 巴 士 總 站 － 西 貢 ；

(d) 299X號 巴 士 來 往 沙 田 市 中 心 ( 新 城 市 廣 場 ）－ 西 貢 ；

(e) 792M 號 巴 士 來 往 港 鐵 將 軍 澳 站 － 西 貢 ；

(f) 1 號 專 線 小 巴 來 往 德 褔 花 園 － 西 貢 ；

(g) 1A 號 專 線 小 巴 來 往 港 鐵 彩 虹 站 － 西 貢 ；

(h) 12 號 專 線 小 巴 來 往 寶 琳 － 西 貢 ；

(i) 101M 號 專 線 小 巴 來 往 港 鐵 坑 口 站 － 西 貢

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