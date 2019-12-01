【在家玩樂】家中廢物不要扔！免費變身經典小遊戲　復刻爸媽童年

經典遊戲不沉悶！小朋友在任何環境下都需要遊戲，即使在家也能好好玩！玩具不一定要花錢買新，花點巧思也能把爸媽兒時的有趣玩意復克於眼前！智樂PlayRight今個星期繼續介紹有趣小遊戲，在周末大家一起試試吧！

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好玩點子之十： 迷上迷宮

物資：紙盒、廁紙筒或衣夾或紙棒、紙球或毛毛球、膠紙

基本玩法：

1.在紙盒上，將廁紙筒或衣夾或紙棒貼上，製造關卡

2. 將迷宮上下左右擺動，帶領紙球或毛毛球，走出迷宮

好玩貼士：紙盒愈大，好玩度愈高，那麼，就與孩子一起發掘物資，向超級無敵大迷宮的目標進發吧！

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好玩點子之十一： 紙筒劍球

物資：廁紙筒、樽蓋、繩子、螺絲批

基本玩法：

1. 用螺絲批在樽蓋中央戳一個小孔，爸媽或需要出手相助

2. 將繩子穿過樽蓋小孔，然後打結，確保樽蓋穩固

3. 另一端繩子則貼在紙筒內側，製作完成

4. 單手握著紙筒，上下擺動，也要手眼協調，務求將樽蓋拋進紙筒內

好玩貼士：除了以螺絲批戳出小孔以繫上繩子，也可改用膠紙連接小物和繩子

進化玩法：樽蓋之外，也可搜羅家中各式各樣的物品作物資，究竟毛毛球、膠擦、小恐龍的效果有何不同，改用長繩子或長橡筋，難度會否升高？

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好玩點子之十二：水果保齡球

物資：不同大小的膠樽、多個厚皮水果

基本玩法：

1. 將膠樽隨意排列

2. 自選水果，向著膠樽陣將水果滾出去，看看能撞倒多少個目標？

好玩貼士：

1. 水果形狀各有不同，有球形的橙、中間圓而兩端尖的檸檬，更有大大的西柚，究竟那一種滾得流暢？那一種顛簸搖擺？

2. 遊戲的重點不在成績，而是手執水果時的期待、水果滾出後的緊張及膠樽被撞倒後的剎那，甚至單純看著水果滾地葫蘆，已夠有趣！

進化玩法：除了傳統的三角形排陣，還可試試各種列陣，方形、菱形、Ｓ字形……單單一個樽又會如何？

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好玩點子之十三：襪襪球

物資：多對襪子

基本玩法：

1. 將兩隻襪子對齊疊在一起，由尾捲向襪口，再打開一隻襪口反過來，將襪子套入成軟綿綿的小球。

2. 運用身體各部份來玩，出腳可踢；用頭可玩「頂頭槌」；用手可拋、滾、擲、投、堆出襪襪山，甚至來一趟「襪襪球」大戰也可！

好玩貼士：襪子的數目愈多，款式、顏色、長度、厚度愈多變化，遊戲會更好玩！

進化玩法：預備一隻長長的襪，將小襪一隻一隻放進去，變成肥腫難分的「怪襪」，已夠好笑；再把小襪一隻又一隻「唧」出來，又會引發另一輪笑聲。

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好玩點子之十四：香草三味

物資：香草、小動物玩具、膠盤或膠碟、煮飯仔玩具等

基本玩法：

1. 散發香味的香草是觸感遊戲的上佳素材，可將香草放在手上，感受其質感、細看其形狀、紋理、顏色，再輕輕一搓，嗅一嗅其氣味。

2. 將香草變成遊戲世界中的草或樹，加上小動物玩具或小公仔，就可玩勇闖森林大冒險。

3. 綠色的香草與綠色的菜相似，配上膠盤膠碟和煮飯仔玩具，即場炮製香噴噴的香草宴。

好玩貼士：若孩子的嗅覺較敏感，可奉行循序漸進的原則：先將香草放在孩子面前，觀察一會，再搖動香草令其發出香味，若孩子沒有抗拒，才開始觸摸香草和玩遊戲。

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好玩點子之十五：廁紙點點畫

物資：卷裝廁紙、顏色筆

基本玩法：

1. 撕出一格廁紙，將廁紙對摺兩次，成為四層的小正方形。

2. 以不同的顏色筆隨意「點」在廁紙上，每次停留 5秒，讓顏色慢慢散開。

3. 打開廁紙，即見七彩繽紛的點點畫，或會發現意想不到的效果！

好玩貼士：

1. 在遊戲的世界，不講求美醜，只求好玩與否，所以，請容許小朋友來回測試不同力度和「點點」的時間。

2. 先以廢紙作墊，就可避弄污枱面，放心盡情點點畫。

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好玩點子之十六：棒棒大變身

物資：習泳棒

基本玩法：

1. 將習泳棒剪成大小不一的各種形狀，包括片狀、筒狀、粒狀等，然後將種種海綿放進容器內。

2. 發揮遊戲的想像力，為鬆軟的海綿注入新生命——三角形變成紅西瓜？圓筒形就是蛋卷？細粒粒變成七色米飯？

好玩貼士：材料愈多，變化愈大，可製作更多形狀、不同顏色的小塊，並配合各式小工具及材料，如牛油刀、縐紋膠紙、鈕釦、顏色紙條等，造就更多遊戲變化。