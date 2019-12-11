【單親媽媽】藉藝術治療表達情緒　媽媽：我累了不再為別人而活

單親媽媽獨力照顧子女，除了要承受經濟壓力，還可能面對不同的情緒狀況。香港大學與香港單親協會合辦課程，透過表達藝術治療，讓單親媽媽借助不同形式的藝術媒介，抒發難以言喻的感受，學習管理情緒和探索自我。 攝影：黃寶瑩

多元藝術模式 讓媽媽抒發情緒​

由香港大學行為健康教研中心和香港單親協會合辦的《媽媽鬆一Zone》課程一共八節，主要對象為來自低收入家庭、子女正就讀小學的單親媽媽。課程負責導師阿珮是註冊藝術（表達藝術）治療師，她指，課程正式開始前，曾與參加的媽媽們作單對單面談，了解他們的需要，從而構想課程內容，提供心理上的支援。「課程的第一、二節會先讓組員互相認識，待她們敢於訴說自己的故事和擔憂，再因應她們的藝術喜好來設計和調節接下來的課堂活動，以回應她們的情緒需要。」

每節課堂皆有不同主題，結合不同藝術模式，包括視覺藝術、音樂、遊戲、身體動作，讓她們抒發情緒，同時體會什麼是適合自己的紓壓渠道。「視覺藝術方面，除了畫畫，亦會進行紙黏土創作。其中一節是我帶了五、六公斤的紙黏土來到課堂，著她們以紙黏土量化壓力，再把紙黏土放在房間的不同角落。有些媽媽把紙黏土丟在垃圾桶，有些鎖在櫃子裡。這除了讓她們感受什麼是壓力釋放（stress relief），亦提供一個引子，思考究竟自己會用什麼方式處理壓力。每個組員有不同方法，正好讓她們互相參考。」

音樂亦是課堂的常用媒介，除了在課堂播放音樂，阿珮亦會帶來敲擊樂器、拇指琴、鐵片琴等，讓她們自由創作。「我們很多時難以將感受宣之於口，藝術正正是一個非語言的方式，讓參加者表達自己。當你畫完一幅畫，或創作完一段音樂，身邊人亦可從圖像的顏色、聲音的節奏，感受到創作者的情感。」

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展現創作潛能 探索自我

單親媽媽阿霞是印尼華僑，育有一個10歲女兒，剛完成八堂課程。她表示，經濟上的壓力，會令她產生負面情緒，唯獨音樂可讓她放鬆心情。「有時我唔開心，瞓唔著，都鍾意聽一啲輕鬆嘅音樂，例如鋼琴、拉弦樂。」課程中最令她感到驚喜的，是原來自己也具有創作能力：「明明唔識畫畫，但拎住枝筆畫吓，原來都似模似樣！」

阿珮指，大多單親媽媽都會感到迷失，尤其經歷與丈夫分開的階段，頓失經濟支柱，又或被逼辭去工作，成為全職媽媽，均讓她們有感失去自己。「透過藝術創作的過程，可讓她們探索自己的前路及自我身份認同。不少媽媽本身不懂畫畫，或不喜歡畫畫，我們會鼓勵她們去嘗試，讓她們看到自己的潛能，體會當遇到困境，只要肯作新嘗試，也有機會找到新的出路。」

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眼淚的意義

阿珮表示，課堂的其中一個環節，是鼓勵參加者利用不同的勞作物料和畫具，創作屬於自己的面具，象徵與自己的對話。其中一個媽媽，一邊繪畫，一邊流淚，令她留下深刻印象。「繪畫過程是一種情緒釋放，所流下的眼淚包含了開心或不開心的經歷，都是有其意義的。」

她又分享，有一位媽媽在課程初期，很主動的與其他人分享經歷，旁人亦可感受到她的壓力和煩躁，但去到課程中段，卻產生改變。「她突然在小組分享時道出：『我真的累了，我覺得我需要休息，想做些我自己真正喜歡的事，不為別人而活』。自此之後她說話就少了很多，可見證到她更能覺察自己的心理需要，學懂放下。我們的角色不是指導，反而是從旁陪伴，並不是要求她們有即時的轉變，而是希望她們上畢課堂後，可以帶走一些啟發，漸漸改變心態。」