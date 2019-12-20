【聖誕新年外遊】 中西醫教路　大人小朋友準備平安藥清單

聖誕節一直是一家大細的旅遊旺季，許多家長都會趁聖誕節帶子女出外旅遊歡度節日。不過外遊前爸爸媽媽應該為子女準備「平安藥」以防萬一。註冊中醫師吳璧而及兒科醫生陳欣永，為各位爸爸媽媽分享旅行時須注意的健康資訊，為外遊做好準備，盡情享受旅行樂趣。

兒科醫生陳欣永表示每逢熱門旅遊旺季，都會有很多家長要求配備「平安藥」。「一般旅行藥最常見當然是退燒藥，又分為低燒、高燒。如果去東南亞地區怕腸胃水土不服，或暈車浪的情況，亦可以帶止暈止嘔、止肚痛止肚瀉的藥，有時候小朋友出現上呼吸道感染，有鼻水和痰，亦可以準備定一直食開的藥物。」

坐飛機時喝水減孩子耳朵不適

陳醫生亦提醒家長帶小朋友乘坐飛機時因氣壓而感到不適，可以讓孩子喝水及做吞咽動作。「如果小朋友本身有中耳炎，要向醫生查詢清楚是否適合乘坐飛機，因為怕弄傷耳膜，而且孩子的耳朵會因氣流而感不適。另外，萬一遇上有其他乘客有痾嘔症狀，其嘔吐物會是傳播病菌的來源，所以要加倍注意，建議家長帶備口罩上機，萬一坐在附近的乘客出現症狀，又或者咳嗽時，也有口罩可以幫小朋友預防，不易被傳染。」

踏入12月，很多家長喜歡帶孩子去寒冷的地方旅遊，陳醫生表示天氣寒冷也較易引致氣管不適，如出現喘氣、氣促情況時， 建議及早看當地醫生。「另外亦提醒現時日本爆發流感，即將會去日本旅行的家庭最好先接種疫苗。最後特別要注意個人衛生，勤洗手，小朋友玩完不要太忘形立即進食，做好防疫措施。」

陳醫生表示日本爆發流感，建議即將會去日本旅行的家庭最好先接種疫苗。（GettyImage)

針對腸胃不適-中成藥

吳醫師說：「出門可帶備藿香正氣水，具有化濕作用，可用於受暑感或寒感引起的惡寒發熱，惡心嘔吐，腹痛腹瀉。主要成份為廣藿香、香薷、白芷、紫蘇葉、蒼朮、丁香及陳皮等。旅行時方便一家人有需要時服用，因應不同牌子，服用劑量各有不同，可參考不同包裝上的指引。」

材料：藿香正氣水（各大藥房有售）

飲用次數：服用劑量各有不同，可參考不同包裝上的指示。

舟車勞頓暈浪-按穴位舒緩

吳醫師說:「從中醫角度分析，暈船浪、暈車浪都屬於眩暈症狀的一種，由於旅行時乘車乘船機會增加，易產生「暈浪」，這可能是與脾胃功能較弱有關，所以容易在晃動的環境中產生暈眩、作嘔作悶感。如感到暈浪時，大家可以即時按壓適當穴位，有助紓緩不適感。」

可按壓之穴位:合谷穴

做法:合谷穴位於大姆指食指相會合之處，狀如深谷，故名合谷，別名虎口。屬手陽明大腸經，是該經原穴，為該經原氣留止之處。合谷為全身反應最大刺激點，被列為回陽救急九針之一，向下手指方向按穴，力道要強，直到暈眩得以舒緩為止。

可按壓之穴位:內關穴

做法:從手腕橫紋向上，手三指並排的距離，正好在中間（肌腱內））。內關穴是為內在之關要，用力按壓，有效舒緩寬胸止嘔及暈眩等症狀，情況得以舒緩可停止。

消滯清熱氣-焗茶

吳醫師：「由於旅行時容易吃得過量及進行『熱氣』食物，出現自感『熱氣』症狀，感覺如有胸口悶熱、口苦舌乾、咽喉乾痛、大便乾結、尿黃甚至出現流鼻血等表現，帶備杭菊花及白茅根，需要時利用真空杯焗來服用，有效舒緩『熱氣』。」

材料：杭菊花3朵、白茅根5g

做法：將杭菊花及白茅根加一杯滾水，放入真空保暖壺中，焗20分鐘即可飲用。

*兩歲或以上可以飲用