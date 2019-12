【親子好去處】必行聖誕市集　Sanrio手作設計　睇非洲合唱團演出

臨近聖誕節,家長們又安排好親子活動了嗎?想留在室內,不妨帶孩子逛逛市集!今年Mira Place除了將歷史悠久的德國德勒斯登聖誕市集帶到香港,專門救助非洲兒童和婦女的Watoto兒童合唱團更會來到作特別演出!喜歡卡通人物的小朋友亦可以到D2 Place 參加Sanrio characters 聖誕手作市集。

Mira Place「DRESDEN X’MAS MARKET」

由即日至2020年1月1日,Mira Place舉行經典歐陸聖誕市集「DRESDEN X’MAS MARKET」,場內共設六間特色期間限定店,提供多款獨家禮品及傳統歐陸美食,當中包括家居裝飾、禮物和派對餐飲。Mira Place將聯同聖誕市集商戶,將把部分收益捐贈慈善機構Watoto,以支持機構於非洲的救助兒童工作,讓大家購物之餘亦可做善事。

Watoto向來為非洲弱勢的孩子和婦女提供居所、教育、醫療援助,而Watoto兒童合唱團一直在世界各地巡迴演出,分享希望的信息。合唱團將於12月26日到訪Mira Place,在特製七米高巨型聖誕風車塔的背景下,以非洲特色演出連串曲目,為佳節作點綴。

演出詳情:

日期:2019年12月26日

時間:2:30pm、3:30pm、4:30pm、5:30pm(每場10分鐘)

地點:Mira Place 1中庭

D2 Place Sanrio characters 聖誕手作市集

Sanrio將於 2019年 12月 23日至2020年 1月 1日在荔枝角 D2 Place 舉辦 Sanrio characters 聖誕手作市集,屆時將會以「 Gift Factory」為題舉辦一連串活動。市集集合23個香港手作品牌,將一班 Sanrio characters化作不同的設計作品。

Sanrio characters 聖誕手作市集

市集內的 Sanrio 手作精品 超過 400款,當中包括:皮革、布藝、水泥、木工、金工、押花及中文書法等。一班Sanrio characters包括 Hello Kitty、 My Melody、Gudentama、Bad Badtz-Maru、Kuromi、Minna No Tabo、Pompompurin、Little Twin Stars、Ahiru No Pekkle、Pochacco、KeroKerokeroppi、 Cinnamoroll及Hangyodon將會現身於聖誕手作市集,化作不同的設計作品和大家見面。

Sanrio characters聖誕手作市集

日期:2019年 12月 23日至2020年 1月 1日

地點:荔枝角D2 Place ONE 2/F The Space