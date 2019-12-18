【聖誕電影】親子電影背後給家長反思　如何向孩子演繹現實世界

我喜歡看電影，自從兒子Lincoln出世後，我也愛帶他走進電影院。今年聖誕節，我們看了一齣由日本繪本作家宮西達也作品改編的電影《霸王龍：永遠永遠在一起》，感覺是邊看電影，邊與他們在奇幻的恐龍世界體驗了一場愛的大冒險，緊張刺激之餘，電影背後也帶給我一些反思。 【編按：作者為@emilyhky 】

（圖片由作者提供） 《霸王龍》系列作品改編 宮西達也是我與Lincoln非常喜歡的繪本作家之一，故事裡的角色形象鮮明,背後往往帶出深刻感動人心的意思。《霸王龍：永遠永遠在一起》是改編《霸王龍》系列作品，講述草食系的霸王龍遇上了不會飛的翼龍少女普娜，一同踏上尋找綠洲之旅。在大冒險的過程中，他們培養出一段互相信任的關係，成為了陪伴對方同行的好朋友， 並承諾要「永遠永遠在一起」。

（圖片由作者提供） 提早認識世界的現實面 兒童繪本的內容一向簡單直接，讓小朋友接觸理想中的夢幻國度。然而現實往往不會如我們美好的想像一樣順利無阻，過程總是讓人在跌跌撞撞中成長。宮西達也老師的作品亦真實地反映現實的一面；電影改編並深化繪本的故事，忠於還原宮西老師在繪本中想傳遞給小朋友的訊息及思想，藉此讓各位爸爸媽媽以一個輕鬆的角度提早為小朋友上人生的一課。

電影《霸王龍：永遠永遠在一起》劇照 跨越一切的「愛」 故事中的霸王龍、翼龍普娜以及三角龍點點，儘管他們的種族、外貌、習性都大相徑庭，在大冒險之中卻能陪伴對方同行，學習為對方著想與付出，培養互助互愛的關係。相信孩子們看完電影之後，也能感受這種沒有界限、跨越一切的「愛」，學習成為一個懂得愛護他人的人。

電影《霸王龍：永遠永遠在一起》劇照 讓小孩子目不轉睛的恐龍世界 雖然上述都是從電影體會的角度出發，每個人接收到的訊息都不會完全一樣，但是電影本來對恐龍世界的營造以及氣氛的渲染皆也讓人彷如身處恐龍世界與主角們一起上山下海一樣。當中帶不少緊張刺激的作戰場景，途中也讓我屏息好幾次，所以要讓好動活潑的小孩子乖乖安坐一個半小時完全不是問題。家長更可以在看完電影之後把握機會與小孩子討論電影情節，一步一步引導他們反思，寓學習於娛樂。

+ 8 + 7 + 6