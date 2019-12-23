【聖誕圖書】繪本達人推介5本主題圖書　教孩子過節不忘閱讀

聖誕節是普世歡騰、孩子們充滿期待￼的大日子，小朋友總是盼望聖誕老人的到來。而扮演聖誕老人的爸爸媽媽當然不負孩子所望，會為小朋友準備很多好玩的活動、去吃豐富的聖誕大餐。 兩孩子之父的兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），建議家長趁佳節當前，絕對是向孩子說吸引、搞笑又溫情的聖誕繪本的好時機，這次他特別介紹經典旳聖誕繪本及新式的聖誕圖書，讓閱讀習慣延續在節日裡。 (圖片由受訪者提供)

充滿創意又搞笑之選￼-《大野狼也想變好人：我想要朋友》

聖誕主題圖書-《大野狼也想變好人：我想要朋友》

出版社：禾流文創

內容簡介￼：￼￼大人告訴小朋友，如果你想收到聖誕老人的禮物，就要做個乖孩子！

大野狼做過好多頑皮的事，嚇唬小紅帽、欺負小豬們、關起老奶奶，所有的事都逃不過聖誕老人的眼！大野狼答應會做隻好野狼，於是聖誕老人送了一隻小兔給他，大野狼能成功跟小兔做到朋友嗎？出乎意料的結局保證讓你們哈哈大笑！。

溫情又教孩子解決困難￼之選￼-《當聖誕老公公小時候》

聖誕主題圖書-《當聖誕老公公小時候》

出版社：木馬文化￼

內容簡介￼：你知道￼聖誕老人為什麼會成為聖誕老人嗎？他可不是一出生就這麼老的啊！北極是個很冷很冷的地方，一次的大風雪，把小聖誕老人和他的家人封在屋內，這次意外竟令小聖誕老人成為人所共知、人人喜愛的聖誕老人？！要知道他與煙囪、麋鹿和小矮人發生丁什麼事？￼期待你親自發現。

超經典￼的聖誕繪本－《窗外送來的禮物》

聖誕主題圖書-《窗外送來的禮物》

出版社：￼上誼

內容簡介￼：聖誕老人來送禮物了！這間屋住了甚麼動物呢？小朋友也可以透過書頁上的洞洞，憑著動物的特徵猜猜看！可是…糊塗的聖誕老人竟然認錯動物、送錯禮物了！大家最後會喜歡收到的禮物嗎？這是推薦給2-5歲，可愛又有趣的聖誕繪本！

沒耐性又愛玩小朋友最愛－《神奇探照燈：聖誕節大發現》

聖誕主題圖書－《神奇探照燈：聖誕節大發現》

出版社：雙美生活文創￼

聖誕書除了可以看，還有可以玩的！這本遊戲書最特別和吸引的，肯定是那枝探照燈了！要用它才能找到在漆黑背景中的物品啊！遊戲的同時，又能訓練小朋友的耐性和專注力，絕對是聖誕節大發現！￼

聖誕主題圖書－《神奇探照燈：聖誕節大發現》

罕有聖誕親子玩手工－「古早味- 松木機關小火車」（限量版）

罕有聖誕親子玩手工－「古早味- 松木機關小火車」

出版社：親子天下￼

￼賴馬粉絲萬勿錯過！這盒松木機關小火車的角色源自繪本《勇敢小火車》，讓大家親手拼砌出可轉動的聖誕裝飾！聖誕假期來個親子手工時間吧！提提大家，它出版量極之有限，喜歡的要襯早入手！