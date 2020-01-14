車廂電梯扶手竟有糞便、尿液等殘留物　小朋友用消毒搓手液就夠？

今個年頭可謂是廣泛家長都為之憂心的艱難時期，截至1月13日，本港合計收到懷疑武漢肺炎人數達68人，除了武漢肺炎引起一片恐慌，近日流感肆虐，多間學校也相繼爆發，個案也一直持續攀升，更一度出現口罩缺貨的情況，令家長人心惶惶。 為了保障自身和小朋友的健康，再小的細節都不能忽略，扶手就是大家要留意的地方之一！

病菌潛藏其中 扶手有糞便、尿液等分泌物

相信大家也有目睹過有人上廁所後徑直離開或者用手去掩口咳嗽的情境，當一雙雙上述充斥惡菌的手使用扶手後，會留下甚麼結果大家可想而知。亞利桑那大學環境微生物學教授Charles Gerba的研究發現曾在電梯扶手發現大腸桿菌、糞便、血液、尿液和人體組織分泌物，雖然研究地點是加拿大，但重點是帶出扶手的危險是超乎大家想像。

本港扶手現抗藥性細菌 只依靠人手清潔

再直接一點，看看本地的研究，情況更為誇張！前年香港大學研究發現，在8條港鐵線採集列車車廂扶手的細菌樣本當中，竟有抗生素四環素及萬古黴素的抗藥性，而這兩種抗生素主要應用於豬場飼料。而香港高鐵的開通，令中港人流接觸更頻密，當中不少內地人士是由其他省份轉乘高鐵來港。而高鐵途經的廣州，當地的地鐵系統衛生情況三年前已有廣東藥學院驗出超級細菌，團隊在自動扶手電梯、扶手、座椅、售票機等抽查320個樣本，結果逾六成含有耐藥的葡萄球菌，有8個更含有超級細菌。

而本港目前無論是車廂扶手或者是車站內電梯的扶手，多為人手清潔加上載客量之龐大，細菌可說是避無可避，捉過扶手後，單用紙巾抹手有用嗎？消毒搓手液又是否有效殺菌

宜帶備消毒搓手液或濕紙巾

有家庭醫生指出，上述研究的結果並不意外，扶手發現大腸桿菌、糞便、血液、尿液、人體組織分泌物甚至各種細菌確實是會發生的事。有部分市民或者用扶手過後，未能馬上找到地方洗手，而用普通包裝紙巾擦拭雙手令自己感覺上安心，其實效用不大！最好的做法是使用扶手過後，切記提醒小朋友不要將手放入口，及觸摸眼耳口鼻，並隨身攜帶一小瓶免沖洗消毒液或消毒濕紙巾，為自己及小朋友清潔雙手，一般來說，這些消毒產品已可消除90%~98%細菌！

參考資料：The Uncommon Life of Your Common Cold、Antibiotic-resistant superbugs on Hong Kong MTR trains, study reveals