【親子好去處】合味道工作坊DIY杯麵　小朋友設計圖案自選配料

杯麵也能獨一無二！如果你覺得杯麵的味道和配料，不是能夠令你大滿足的配搭，今個周末開始，你可以和小朋友一起來選擇自己喜歡的湯底和配料，更可以在杯身畫下你們珍貴的回憶，作為新一年給自己的禮物。

杯麵的口味多不勝數，不過湯底和配料的配搭都未必滿足各人的口味。由今個周末起，只要付出50元，便可以親手製作一個最適合自己口味的杯麵，共有4個湯底、8款配料可以選擇。參加者還可以在杯身畫下獨一無二的回憶和記念圖畫。

製作過程只需8個步驟，還可以體驗杯麵得以成功的關鍵「逆向思維」，只需逆方向轉動裝置，便能轉出自己最喜歡的杯麵。同場設有充氣袋和掛繩，搖身一變即成具個人風格的杯麵斜孭袋，非常可愛！

即睇步驟：

+ 11 + 10 + 9

同場設有不少即食麵的裝置，還有2個攤位遊戲。其中一個只要在吃麵時，發出高分貝的「鼠鼠」聲，便能獲得禮物。以為很簡單，實則不容易呢！

+ 4 + 3 + 2

「我的合味道工作坊—轉出好運來」活動詳情

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

日期：1月18日（星期六）至2月16日（星期日）

開放時間：12:00 – 20:00（共16節）

入場費：$50

票務安排：

1.即場購票，最後一節活動開始時間為19:30。

2.網上平台KKday發售。

3.手機應用程式S+ REWARDS會員以15點數換領

查詢：96805425