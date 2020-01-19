【農曆新年】拜年最怕小朋友扭計又黑面　5招做好準備｜博士媽媽

星期六便是大年初一了，預祝大家新年快樂，身體健康。農曆新年，許多家長均要帶同孩子到不同親戚朋友家拜年，有時候小朋友在拜年期間會扭計或黑面等，令場面尷尬。尚餘幾天，家長可以先和孩子作好拜年準備，以減少尷尬情況發生，今次與大家分享五個小貼士。

(一)簡單拜年禮儀

農曆新年將到，家長可以簡單向小朋友講解新年的意義，讓他們了解新年是與親友互相祝福的日子，並預先教他們一些簡單拜年的祝福語及應有的禮儀，如收到利是要說謝謝、對長輩要說恭賀說話，收到利是後不要當面拆除、別將利是金額在人前說出、別人請你在全盒中取糖果吃，千萬別將所有糖果吃光等。

(二)拜年前先讓孩子吃飯及去廁所

許多家長拜年時或會忽略了小朋友吃飽的重要性，因為到親友家拜年往往需要搭車，交通花去不少時間，接著大人們寒暄，小朋友只能默默等待，但如果小朋友本身已肚餓，又或人有三急而不舒適，自然會不合作及不愉快，所以建議家長必須先醫好小朋友的五臟廟、去完廁所，再輕輕鬆鬆拜年，自然大家都開開心心。

(三)帶小朋友最愛的書籍解悶

有些親友或許是一年才見一次面，小朋友可能對於他們感陌生，不敢與其他小朋友玩耍。家長也需照顧孩子的感受，千萬別強逼他們必須與其他孩子相熟，他們亦可有能因拜年而可能悶，我們需協助孩子在有需要時能打發時間，以減低他們扭計要求離去的機會，家長可以帶同一、兩本孩子愛閱讀的書籍同行，好讓他們需要時解悶。

(四)避免馬拉松式拜年

長途跋涉對於年紀小的孩子來說，或許是一件頗辛苦的事。無奈有些長輩也不便前來拜年，後輩帶著孩子唯有多注意拜年的時間，盡量縮短。例如家長可定於早上拜年，下午飯後便讓孩子回家休息，避免上午拜年、下午打麻雀、再吃晚飯這種馬拉松式的拜年。

(五)保持衛生、常飲水、常洗手

新年四圍拜年，大人細路都疲倦不已。加上武漢肺炎來勢洶洶，家長及小朋友必須注意個人衛生，包括出入人多擠逼地方時要載上口罩，吃飯、如廁前後要洗手，留意小朋友會否玩耍時間過長而不飲水，家長必須常常留意。

其實家長們只要細心一點、多顧及孩子感受，拜年帶同小朋友同行也不會是一件苦差，小朋友也可以享受拜年的歡樂。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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