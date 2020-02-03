【武漢肺炎】學校致電家長了解假期外遊情況　校長籲學生留在家中

政府早前宣布全港中小學、幼稚園及特殊學校，最早於3月2日復課，復課與否要視乎未來監察疫情及防疫物資供應作決定。由於武漢肺炎有一定日子的潛伏期，不少學校都希望同學有足夠隔離時間才迎接上課日，因此會發電子通告或逐一致電家長詢問學生外遊及居住地詳情，保障至少有14日的觀察期 。

學校倡跨境同學分批復課

位於大埔富善邨的三水同鄉會禤景榮學校，由校監禤國全先生馬不停蹄地搜羅口罩，最終成功找到18000個口罩，這批口罩大部分最終都是給予大埔有需要的街、獨居長者及傷健人士，只餘下約8000個給自己學校老師和其他有需要的大埔區幼、小、中學應急。

三水同鄉會禤景榮學校當中不乏是來自各地的跨境同學，對於復課的安全考量，校長李小寶指：「老師在這兩天會電話訪問全部家長，進行有關外遊紀錄及身體狀況調查，並提醒學童必須回到深圳家中直至復課，避免到人多擠迫的地方及注意防疫措施。身體有不適必須盡快求醫。我們在復課時希望安排可按年級或居住地區分批復課，不過有待教育局進一步的建議。」

位於葵涌荔景邨的亞斯理衛理小學同樣有著一部分的跨境學童，校長林德育表示：「我們在星期日已透過電子系統收集學生、教職員外遊情况。到明天（2月3日），如有學生家長未回覆，班主任會致電查詢，了解情況。」而且據校長自己所知，教育局正在考慮有關處理的跨境學童方案，或稍後會再公布。

功課暫時上載到內聯網

培僑書院王惠成副校長

培僑書院王惠成副校長回覆記者查詢時表示，學校由今、明兩日起會透過各班班主任致電全校同學家長，查詢學生於農曆新年假期外遊情況，內容根據教育局指引而制定出的問卷查詢。王副校長說：「首先會了解學生是否有外遊、外遊所到過的地方、有否出現咳嗽、發燒、嘔吐等症狀。而教育局亦要求學校在2月6日或之前將相關紀錄呈報。」

對於會否要求到過中國內地學生隔離14日，王副校長說：「學校會向家長發出網上通告E-notice，勸籲學生在農曆新年假期完結後馬上返港，並勸籲學生留在家中，由於停課期尚有一個月，學校會將功課及習作上載到內聯網以供學生使用。」

校舍照常開放

對於學校如何加強防疫措施保障學生，王副校長說：「校舍會照常開放供有家中照顧困難的學生使用，但不建議過往14日內有到過中國內地的學生回校；回校的學生要每天在家中量體溫，學校設置消毒地毯，並要求學生進入學校前量體溫，發燒者不可回校。回校學生需全日戴上口罩，由於學校飯堂暫停開放，所以回校學生要自行帶備食物，學校亦會安排大型活動室予學生自習，不會要學生迫在密集的地方。」

幼稚園學生可藉此學習自我管理

啟思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮

啟思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮回覆記者查詢時表示，相信家長對小朋友的安全意識，這方面不太擔心，原本學校明天開學，對於停課期間，學校老師亦會留在家中工作，利用互聯網為學生設立教材，老師亦會致電給學生關注他們的情緒。她說：「除了常規學習，我們更會注重小朋友在家中自我學習及自我管理，協助學生用為自己設計作息及學習的時間表，讓小朋友可以參與，因為家長可能要工作沒有時間兼顧，希望小朋友可以自我推動，而不是等待大人給他們安排，這是自我管理的重要。」

老師致電關注學生情緒

而老師致電學生除了關心學生健康狀況外，更會讓小朋友表達感受，如發現小朋友出現不安、擔心等情況，老師可以及時給予支援。同時老師亦有在網上提開心快樂的兒歌予小朋友，對於有小朋友不願意帶口罩，老師亦可即時引導學生，希望學生不會覺得是無聊及無所事事，另一方面看，現時是一個難得的機會讓小朋友學習自我管理。」