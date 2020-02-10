【勁催淚・有片】韓國電視台用VR技術　讓媽媽重見病逝的女兒

家人突然因病或意外離去，往往難以令人釋懷。韓國一名小女孩在三年前因血癌離世，她的媽媽一直希望能夠與女兒再次見面，韓國一個節目就為此透過電腦 VR 讓媽媽能夠與離世女兒「重遇」。節目播出後獲得很大迴響，網民紛紛表示感動！

韓國MBC 紀錄片特輯《遇見你》（너를 만났다）在籌備過程仲採訪到張媽媽，三年前（2016年）的秋天，她7歲的女兒娜妍（나연，音譯）因患上罕病「血球貪食性淋巴組織球症」逝世。張媽媽一直心感內疚，至今家中還是到處貼滿娜妍的照片，每個月亦會帶着她生前最喜歡的公仔去拜祭。

節目透過 VR（虛擬現實） 及VFX (特殊影像）技術，分析家人的採訪、手機中的照片和影片，根據影片分析得出的數據，找來年齡相近的小朋友模擬出娜妍的外觀，再以AI 語音合成技術模擬娜妍的聲音，讓張媽媽能夠與娜妍「交談」，再將娜妍生前喜歡的衣服和洋娃娃加入VR場景，務求最大限度地與現實相似。

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電視台日前播出節目，設定母女相遇的場景為張媽媽和女兒常去的「晚霞公園」。只見張媽媽戴上VR眼鏡與女兒相遇，體驗和娜妍慶祝生日等場面，不但是張媽媽，連攝影棚外的家人及節目組人員都感動落淚。節目播出後引起巨大迴響，網民表示非常感動！