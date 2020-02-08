【武漢肺炎】在家學習　推介三大免費英文教材 |倫敦媽媽

外國home schooling 並不普遍但也是一些少數家長的選擇。香港小朋友無辦法之下還要home schooling 一個月，相信大家都忙著怎樣消磨小朋友時間，但又不荒廢光陰。辛苦父母了，加油。介紹幾個網站比大家，我自己曾經或現在也有用的。 【作者為倫敦mama's adventure】

網站一：（按此）

適合幼稚園至初小，但亦有高小程度的資源。生動有趣、好玩。可付費subscribe 、亦可不付費試用。部分資源是不收費的。

包括英文、拼音、數學甚至簡單coding 及打字訓練。有訓練紙、lesson plan、online game 。online game 節奏可以頗快，如果小朋友對該課題未有一定認識，有時會有難度的。建議家長可先讓小朋友做訓練紙，能力鞏固後，再玩online game。

網站二：（按此）

Leveled books. 對未能自行閲讀chapter books 的小朋友很有用，可針對性選擇某一程度的電子書給小朋友，可電腦讀或自己讀，然後答問題，對理解有一定幫助。網站有建議如果小朋友在某一level能持續答對了某數目的問題便升level，方便家長track progress。可付費subscribe及有free samples. 特別欣賞它有各類型的書本，不只故事、還有科學、歷史等⋯不用到圖書館也可持續閲讀習慣。

除了電子書，該網站亦有其他學習資源。

網站三：（按此）

有美國及英國版，較學術的數學及英文訓練。適合小學、特別是高小或以上的學生。網站亦有中學程度的資源。

加分減分制，答對了加3-4分，錯了一題可以減10分。如連續錯，小朋友可能需鼓勵才完成。少許殘酷但絕對可以訓練小朋友自己核對答案的習慣。100分便完成一個單元。如一次未能完成整個單元，建議開始前給小朋友一個指定分數，要求他達到便可。如無錯便很快完成，但錯了便需花長些時間，通常便令小朋友盡量小心謹慎，不希望犯錯了。可付費subscribe，亦可不付費試用。

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