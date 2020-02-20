【床褥測試2020】暗藏爆多菌可致炎症！實測邊款最耐用承托防塵蟎

有否想過原來每天睡的床，是細菌的溫床？不注意床褥衛生，會令床褥暗藏細菌，嚴重的話更可能會引致淋病或肺炎，絕對不能忽視！除了要勤換床單之外，也可選用一些有效防塵蟎的床褥。

消委會去年做過床褥測試，發現床褥售價與其表現非成正比，獲較高評分的床褥亦非最貴床褥。今次就為大家實測人氣床褥品牌的耐用度、隔震效果、承托力和易用度，看看哪款床褥最舒適、最耐用，最能提升睡眠質素！

床褥和床單裡暗藏很多肉眼看不見的可怕細菌，嚴重的甚至會引致肺炎！（Instagram@hotteokhome）

想睡得舒適又安心？不如先看看以下以「歐盟標準」測試床褥的大比併，看看人氣床褥品牌Emma、Ecosa、Skyler，哪款最值得選用吧！

耐用度測試：

Emma最耐用 床褥軟硬度改變極微

使用大型含滾桶儀器，於測試床褥上來回滾動100至15,000次。於第100及15,000次時分別量度床褥軟硬度的變化，從而得知床褥的耐用程度。床褥軟硬度改變百分比數字愈小，代表愈耐用，Skyler是23.58%、Ecosa是16.82%、Emma則只有3.08%，即代表Emma的床褥是三者中最耐用。

隔震效果測試：

Emma抗滋擾能力強 幾乎感受不到枕邊人的郁動

若然你有枕邊人的話，床褥的隔震效果是非常重要！若床褥的彈性不足，枕邊人便較為易感受到震動繼而被吵醒。相反，床褥的彈性高則比較防震，能抗滋擾，當枕邊人午夜翻身時也不會影響到伴侶。跟據測試結果顯示，隔震效果10分為滿分最佳，Ecosa得分6.5，Skyler有8分，而Emma有9分，當睡伴翻身時，測試者幾乎感受不到震動，表現最佳。

承托力測試：

Emma及Skyler具充足的承托力

床褥的承托力很重要，不宜太硬，也不宜太軟，長時間會影響睡姿及對腰脊造成壓力，因些床褥承托力適中充足為佳。經3名年齡為32-48歲實驗室專員測試三款床褥，並為其承托力評分，結果顯示Emma和Skyler具充足承托力，而Ecosa則稍為柔軟。

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易用度測試：

Emma防蟎床套可拆洗 有效阻隔近90%過敏原

想維持床褥清潔，要挑選一些連床套的床褥，因方便拆洗。三款床褥均含可拆洗床套，而Emma床褥布套更採用革命性Purotex®技術，表面注入100%天然益生菌微膠囊，可有效阻隔近90%過敏原，天然防蟎除濕氣。而且其床褥亦含手把，容易搬動及更換床單。

總論：Emma防蟎效果佳 耐用度高

經過以上的各項測試，發現Emma床褥無論在耐用度、承托力、易用度和隔震效果都是最好的，表現卓越。而且，Emma床褥是德國製造，床褥採用三層的頂級物料打造而成，包括高點彈性的Airgocell®面層、有效舒壓的visco記憶棉層和極高承托力的高密度支撐綿棉層，因此能貼合任何身形及體重，提供極佳承托力，有效防止脊椎彎曲。

至於最大相賣點，還是其防蟎床套，表面注入100%天然益生菌微膠囊，阻隔近90%過敏原，對都市人的睡眠質素與健康都有保證！

床單和枕頭套要定期更換。（Instagram@receno.interior）

床上暗藏「危機」要小心！

有研究發現4星期沒換床單，會令家居暗藏「危機」！英國床褥商「Time4Sleep」對英國人的床單衛生習慣進行了一項調查，發現四分之一（24％）的人等了3至4個星期才更換床單。於是他們便委托西班牙塞維利亞大學生物部進行研究，一班自願者連續4星期在睡同一張床和床單，觀察枕頭、床單中間及床單尾部的細菌滋生量和速度。

研究顯示細菌在一個星期後開始滋生，及後倍速增長。於第4星期，研究發現靠近枕套區域有梭狀芽胞桿菌、類桿菌、梭菌和奈瑟氏球菌，而放線菌則集中於床尾位置。研究指出枕套和床單的細菌均來自人體皮膚、口腔和糞便，如果在充滿細菌的床上躺幾週，它會迅速威脅健康，甚至導致皮膚敏感、闌尾炎、肺炎等疾病。

首天至4星期床上的細菌增長變化︰

故為了健康，床單和枕頭套要定期4星期內更換。塵蟎在攝氏60℃無法生存，所以用攝氏60℃的熱水清洗床具，並在陽光下晾曬，有效殺菌及防塵蟎。除此之外，市面上有些床褥也具有防塵蟎的作用，床褥套也易於清洗。