【停課在家學】Miss Noel教升小面試秘笈　小朋友睇電視都有用？

升小面試日漸逼近，但幼稚園和面試班仍在停課階段，不少家長看著孩子在家無所事事，擔心到面試當日小朋友面對考題不懂應對。01親子與遵理兒童教育中心的升小面試導師Miss Noel一起和各位家長分享，在停課期間如何為小朋友準備升小面試，一齊考上心儀小學。 拍攝：黃舒慧 攝錄：詹郭敏、呂志豪 剪接：呂志豪

在停課期間，小朋友都很愛看電視，早前有研究指看電視不但會影響視力，亦可能影響腦部發展，看得多是不是會變蠢？Miss Noel指，只要家長多做幾步，看電視也能為小朋友練習面試的對答技巧！

升小面試導師Miss Noel

挑選適合的節目

小朋友看的電視節目最好是益智的，而且富有教育意義，當小朋友看完後可以有所得著。而小朋友透過看電視，可以提供對故事的理解力，更可以訓練對答。

訓練對答技巧

Miss Noel教路，首先家長要提醒小朋友在對答時，必須用完整句子作答。「喺面試前一日同小朋友講，佢係唔會記得，所以要成日練習。」她提醒說。

家長在小朋友看完故事後，可以答小朋友故事的人物、時間、地點和內容，再高階一點，可以請小朋友重寫故事的結局。「有間好出名嘅女校，老師向小朋友講完一個大家耳熟能詳的《白雪公主》故事之後，叫小朋友重新畀一個結局個故事。」Miss Noel認為，停課期間，家長不妨多和小朋友練習對答吧！

【停課在家學播放時間表】

由3月2日起，01親子每日會為大家送上「停課在家學」教學影片，為不同程度嘅學生提供各科教學，此外更有體能及身心靈教室，全方位照顧大家的需要。

3月2日起每日下午3時，準時登入：https://www.hk01.com/channel/26/親子