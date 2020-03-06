【停課行山】行山唔想遇上人潮？行山達人教你3招點搵冷門路線

自農曆新年假後，受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響小朋友便一直停課，最快也要到4月20才有機會復課！在這接近3個月的時間裏，不少家長及小朋友難免按捺不住，想外出走走亦無可厚非，而最容易的就是行山，亦導致了大量家庭一心打算避開人潮呼吸新鮮空氣，反而弄巧成拙，「迫爆」熱門山徑。

教練：多了很多人行山

歷奇教練林永傑分享：「以我所見山徑多了很多人。大家都希望行山做運動強身健體，又可以呼吸新鮮空氣。而且現在個個也不敢『唱K、開party、打邊爐』，逛街又怕人多，體育館運動場又暫未完全重投服務，最後自然便都去行山了！」

醫生：選擇路闊非單向路線 與人保持距離最重要

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前建議，市民在行山時也應在合適時候戴口罩，也不應一同進餐。家庭醫生張國威亦表示是目前正確的做法，行多人的山徑比逛沒有人的商場更危險。張醫生亦有路線上的建議，盡量選擇路面寬的山徑以及不需原路折返的路線，以免增加與人接觸的機會！

張醫生亦補充，上山後亦不應野餐或聚餐，一般情況下，外科口罩非完全密封，是可以戴著行山，如有呼吸道問題，如哮喘，則要帶備應急藥擴張氣管！如果想脫下口罩舒服些許的話，最重要留意社交距離，如兩米範圍內都沒有人便是比較安全的環境。現階段行山，一家三、四口已經足夠，不應再聯群結隊才起行。

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行山達人教你搵少人路線

愛童行學園的創辦人Kinal，每年將近100天都會在山徑和同學「上課」，目前很多家長想行山避人潮，最後卻適得其反，Kinal亦分享了一些小技巧，幫助大家找出較少人的路段。香港山多平地少，總會有一些小山、或非熱門網上推介路段在你附近，而要找到這些路亦比想似中容易：

1.打開google map（用衛星或地形顯示比較容易）。

2.找出最近你的後山，但盡可能避開一些熱門「大山」，如大帽山、大東山、獅子山。

3.找到目標後，建議家長先和朋友試走一次，試走重點在於，找上山的路、認路以及判斷路線小朋友是否應付到。

最後Kinal補充，現時和小朋友行山切記各自攜帶自己膳食，山上有涼意及不時大霧，建議帶備外套及盡早出發。