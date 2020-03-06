【新冠肺炎】家中毫無防範才最危險　建議額外給寶寶專用公筷公匙

2月16日，中央流行疫情指揮中心公布台灣首宗新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡案例，震驚全台！該個案為台灣第19例確診案例，是1名60多歲的父親，他的職業是白牌的士司機，沒有出國旅遊史，疑似被中港澳乘客傳染；15日晚間死亡後，50幾歲的弟弟緊接著確診，成為第20例新冠肺炎患者。

新冠肺炎最可怕之處，在於傳播速度驚人！才過1天，指揮中心公布台灣2例新增病例，分別是80多歲的媽媽和30多歲的外甥女婿，兩人都於17日確診，19日死亡司機的60歲妹妹也確診，疑似在過年家庭聚會時遭傳染。

指揮中心強調，依現有資訊分析，一般民眾於社區感染的風險很低，最近3名確診病例，研判是過年期間在家族聚會時遭到指標個案所傳染，為一起家庭群聚。

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3月大女嬰染新冠肺炎，爸媽無一倖免

林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰醫生，在臉書粉絲專頁上發文：「家庭內暴露後傳染性強，密切接觸者要注意！」他強調，「新冠病毒感染確實是醫學界面臨的一種新的敵人。COVID-19絕大部分都還是「未知」。作為臨床醫生的我們，還是需要一直再學習並思考，怎樣才能更了解這些危重症病人身體發生的反應，以便更好地調整治療策略。」

他分享，湖北孝感市的一名3個月19天大女嬰（吳昌騰醫生原文稱「妹妹」）感染新冠肺炎的診療經過……（按圖放大了解）：

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家庭內暴露後傳染性強，密切接觸者注意

吳昌騰醫生指出：「2月2日，女嬰的父親出現發熱37.4℃，伴乏力，無咳嗽、流鼻涕、呼吸急促等呼吸道症狀，2月2日咽拭子標本檢測SARS-CoV-2核酸呈陽性，確診新冠肺炎。」女嬰的母親無症狀，「但2月3、4日連續2次咽拭子標本SARS-CoV-2核酸檢測陽性，糞便SARS-CoV-2核酸呈陽性。」

1. 各年齡人群對SARS-CoV-2都具有易感性，易感程度會有不同。 2. 家庭內群聚暴露後傳染性強，密切接觸者需要特別重視！ 3. 我們應特別注意病人在恢復期依然排泄病毒並具有傳染性的風險。

以為不會中，毫無防範才是最危險！給孩子一支專屬公匙吧

最親密、也是最危險的是家人，如果一直說：「自己家人沒關係啦」、「兒童不容易感染啦」，久而久之便疏於防範，病毒就容易找上孩子，以上兩大家庭群聚感染的案例，可能就是在這種輕忽之下，漸漸擴大到一發不可收拾的地步！

如何儘量避免家庭群聚感染？PTT上網友分享：「用公筷、餐具都獨立、夾菜不說話、洗碗菜瓜布也分開。」這些方法都很實用，尤其，請給孩子一支專用公筷或公匙吧！網友提出，即使用公筷，還是會摸到公筷，建議用「專屬公筷」，一餐用兩副筷子，夾菜和放到嘴裡的是不同的筷子，較為安全。

還有，大人一回家，先換衣服、清潔手部再抱寶寶，幫嬰幼兒洗澡、洗臉，不要共擦毛巾、浴巾，親子不共用物品，因為每天出門工作的上班族，不知道接觸過哪些不同人群和場所，一旦中了，就是全家得，近期台灣和中國內地家庭群聚感染的案例便是血淋淋的例子。

此外，指揮中心呼籲，平時養成良好衛生習慣，是必要的防疫措施，包括：肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口、做好咳嗽禮節、減少近距離與人接觸、保持環境清潔及通風等，並配合政府各項防疫措施。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家庭群聚傳染性強，3月嬰染武漢肺炎，爸媽全中！親子防疫，給孩子一支專屬公匙吧！】