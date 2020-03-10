【新冠肺炎】病毒可從眼睛侵入　眼科醫生教家長這樣保護小朋友

「我家孩子是否罹患新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）？」中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，最近門診收治許多結膜炎學童，家長陪同就醫時，雖然小朋友沒有發燒或上呼吸道症狀，只是眼紅、不舒服，但仍不免緊張地問著，相當擔心感染新冠病毒。

陳瑩山說，新冠病毒是透過黏膜組織入侵人體，一般以口腔、鼻腔及眼睛為主，但前兩者可以透過口罩來預防感染，但眼睛則不能帶眼罩，如果近視，還可戴上眼鏡，多一層保護，如果視力正常，就只能提醒，雙手不要觸摸眼鼻口。

陳瑩山指出，黏膜雖然可以保護器官，卻也是病菌的出入口，如果孩子平常戴眼鏡，則早晚都應以酒精擦拭鏡框鏡片，做好消毒，如果沒有視力問題，可考慮戴上淺色的太陽眼鏡 。

另外，在防疫期間，不要戴隱形眼鏡、彩色隱形眼鏡，陳瑩山說，即使每天清洗隱形眼鏡，但髒空氣裡的PM2.5或病毒，還是可能沾附隱形眼鏡鏡片上，進而接觸眼角膜和結膜，一旦摩擦，皮破皮、缺損，病菌就會趁虛而入，造成眼睛感染、發炎，比較容易感染上結膜炎。

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陳瑩山指出，結膜炎可分為過敏性或是細菌性等兩大類，不管成因為何，建議下列4大步驟：

1. 不要再揉眼睛 。 2. 將乾淨毛巾用塑膠袋捲起來，冰敷眼睛 。 3. 馬上陪同就醫 。 4. 如果家裡還有之前沒用完的眼藥水，且放冰箱，期限不超 過兩個月，可先點，紓緩眼睛不適。

新冠肺炎讓人人自危，連醫生也擔心染上病毒，陳瑩山指出，最近眼科醫生在看診時，都會採高規格防護，以酒精乾洗手，並戴上眼鏡和護目鏡，達到雙層保護效果。

此外，使用儀器檢查患者眼睛時，須另外在儀器上加裝塑膠片，藉此隔絕，不讓雙方近距離接觸，陳瑩山說，這樣做，「保護病人，也保障醫生」。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新冠病毒也會透過眼睛黏膜入侵人體．提醒幼兒千萬不要揉眼睛】