【新冠肺炎】寶寶微燒有聲咳應否去做驗測？看看感染科醫生的建議

「這幾天有點微燒，也出現咳嗽症狀，但最近都沒有出國，會不會得了新冠肺炎啊？」近期新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，加上天氣不穩，感冒及流感的患者亦不在少數，使得許多有類似上述症狀民眾不免擔心：自己究竟罹患了什麼病？

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫生張為碩表示，新冠肺炎迄今已造成數十個國家流行，超過30萬人感染，死亡人數亦已破萬，此病症狀與時常流行的流感難以區分，令不少民眾出現發燒、呼吸道症狀時，不免擔心自己是否中鏢。

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張為碩醫生指出，依照內地傳染病專家鍾南山所領導的團隊發表論文（案例數：1099）來看，新型冠狀病毒感染的症狀以發燒（87.9%）、咳嗽（67.7%）、倦怠感（38.1%）與痰（33.4%）為主，肌肉痠痛比例僅14.8%，不幸的是，在疾病初期發燒的比例並不高，僅有43.1%，顯示無症狀感染者將會增加防疫難度。

張為碩醫生強調，由於疫情於國際間延燒，為及早發現疑似個案，以及避免社區傳播，民眾無論從哪個國家歸國，就醫時務必確實告知旅遊史，除了保護自己，也提升大眾的安全；此外，被要求居家檢疫的民眾，若有就醫需求，務必聯絡地方衛生單位，切勿自行就醫。

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感染科醫生的建議：有類似症狀都應儘速就醫

張為碩醫生表示，由於新冠肺炎與流感的症狀頗為相似，若非由專業醫生依不同個案判斷，恐怕難以正確解讀，所幸流感已有疫苗可以預防接種，也有藥物可供治療，新冠肺炎目前雖尚未發展出疫苗與藥物，一旦有類似症狀，都應儘速就醫尋求協助。

張為碩醫生提醒，在新冠肺炎可能的治療（如：抗病毒藥物Remdesivir等）效果尚未被確認前，防治此疾病須仰賴有效的感控措施，除了口罩以外，避免出入擁擠的公共場所，同時避免前往疫區，以及勤洗手等，才是避免感染的不二法門。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：武漢肺炎初期發燒比例不高．醫師呼籲：做好這些感控措施才是王道】