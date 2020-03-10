【新冠肺炎】停課在家小朋友易憂慮煩躁　心理專家教你如何應對

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局於日前宣佈，再度延遲復課，暫定最早復課日期為4月20日。停課近兩個月以來，小孩子大多留在家中。生活頓然失去規律，終日留在家不能外出活動，加上受疫情資訊影響，孩子可能會出現負面情緒，家長可以如何應對？

受疫情影響 或現負面情緒

香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨床心理學家余欣泉（Rachel）指，孩子在停課期間，部分會因為不用上學而感到沉悶，或因壓力驟減而感到放鬆，惟同一時間，亦有部分孩子接收到疫情訊息，或受家長影響，出現煩躁、焦慮、驚恐的情緒。

「他們會透過行為或言語表達出這些情緒，可能會不停問問題，如『我會唔會會死？』、『我會唔會中招？』，如家人的職業較高危，例如是醫護人員，會顯得更為擔憂。」Rachel補充，受負面情緒影響，孩子或會有失眠、瀨尿徵狀，甚至出現倒退行為，如咬手指、多了「嗲人」等。

至於家長應否讓孩子知道疫情資訊，Rachel認為沒有標準答案。「要視乎孩子的求知慾和年齡。一般來說如果是初小以下，建議跟他們解釋為何要留在家、如何保護自己、如何正確配戴口罩便已足夠，無需向他們每天更新疫情消息。」

設定生活規律 建立親子玩意

Rachel表示，當家長察覺孩子的情緒變化，及當面對他們的提問，宜向他們表示理解。「可以攬吓佢，建立安全感，以及設定生活規律，劃出親子時間，讓他們抒發情緒。」她建議家長可鼓勵孩子，自行想出有趣玩意來解悶。「家長可以同佢哋一齊諗，從中加以引導，如給予他們白紙、顏色筆等材料，問『可以用嚟做啲咩？』」

她建議家長好好利用抗疫時間，暫時放下電子產品，多與孩子進行親子活動。「可以做啲平時想做，但又唔得閒做嘅事。除了閱讀故事書、玩桌上遊戲，亦可以進行創意遊戲，如一起玩泥膠和做手作、進行設計比賽；自創互動遊戲，如收埋物件，鬥快搵返；自理類遊戲，與孩子一同執屋，思考什麼要留，什麼要丟棄；甚至進行生活化的學習，如一同認識調味料。家長亦可分享自己擅長的領域，向孩子傳授學校以外的知識。」

如孩子在家裏表現鬆散，Rachel建議家長制定時間表時，除了要清晰，也宜增添創意元素。「可加入自由時間和做家務環節，並附設獎勵計劃，如累積一定數量的星星，去換取到郊外遊玩、買喜歡的食物的機會等。」

按圖即睇抗疫親子玩意：

+ 5 + 4 + 3

家長也要自我照顧

在這非常時期，家長既會擔心疫情，又要同時兼顧家庭及工作，不時會自覺做得不夠好，造成無形的壓力。Rachel指，家長可嘗試感覺自己的情緒，以及自我照顧，給予自己空間，學習隨遇而安。

「家長可趁這段時間想想，究竟什麼對自己最重要，找一個適合自己的叉電方法。每個人都不同的，有些人會較內向，喜歡收埋自己，可嘗試做靜觀練習、閱讀正面鼓勵書籍、做家居伸展運動；如是外向的，則可找朋友傾訴。除此以外，家長亦可轉換思考角度，想想在現時這個生活狀態下有什麼好處，如多了時間與小孩子相處、多了機會自己下廚等，為自己打打氣。」