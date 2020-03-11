【新冠肺炎】爆退學潮屯門宏廣國際幼稚園結業　校監盼接手經營

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局於日前宣佈，再度延遲復課，暫定最早復課日期為4月20日。早於2月，多間私立幼稚園已通知家長學費減半及免收補課學費，同時不少家長為就讀（學前班）N班的子女辦理退學，引發一輪退學潮。 位於屯門的宏廣國際幼稚園於今日（11日）向家長發出通告，指受疫情影響，N班退學人數達八成，加上租金壓力，校董會決定學校將於本學年完結後會結束營運。校長周雯茵在接受訪問時表示，不少家長知悉後前來慰問並表示支持，而校監高美宜亦希望親自接手經營，有望於8月繼續營運。 攝影：李紫銘

結業乃沉重決定

於2012年創校的宏廣國際幼稚園今日向家長發信，表示二月起學校學生退學人數不斷上升，N班退學人數更達八成，加上三月份學費減半，以及來年租金上調，著實無法在此財政情況下繼續經營。無奈之下，校董會作出沉重決定，學校將於本學年完結，即7月31日後會結束營運。校方透露已請求教育局協助，提供本區學額空缺資料予家長，並承諾會竭盡所能推薦學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。

根據教育局幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽資料，幼稚園於2018年9月的學生總人數為184，半日班及全日班全年學費分別介乎$55,680 - $66,600及 $86,640 - $90,120，而2-3歲幼兒服務人數為122，半日及全日服務收費分別為$54,720及$84,600。相信當八成N班學生退學，對校方營運會造成極大的影響。

有望8月繼續營運

周雯茵校長於其社交平台表示，高美宜校監一直事事親力親為，與學校上下一直保持極友好關係，得知學校結業消息，不忍家長及一眾師生受影響，故希望能夠親自接手經營。現正與團隊發起聯署，爭取在校舍環境、管理團隊、課程統一不變的情況下，讓高美宜校監代替原來的經營公司接手營運學校。

校長周雯茵在接受訪問時透露，消息公布後收到各方的支持。「校監真係好好，而家突然現了一線曙光。家長都好supportive，嚟到簽個名支持校監繼續營運，有啲更返嚟問『係咪需要資金？不如我地集資！』。現時希望牌照可以申請順利，於8月1日順利涵接。」

家長孫小姐與家人今早收到消息後，趕到學校聯署支持。她指，該校老師很有愛心，是一所很不錯的學校，不捨得他們結業。小朋友就讀該校K2，家長群組中亦有很多人表示會回校簽名支持。

教育局：會協助有需要的學生轉校

記者就此事向教育局查詢，發言人回覆指該校屬私立獨立幼稚園，教育局尊重幼稚園營運至本學年結束的決定，並得悉校方已就停辦安排與家長進行溝通。並已經與該幼稚園及區內幼稚園保持聯絡，協助有需要的學童轉往區內其他幼稚園就讀。目前，屯門區內有足夠幼稚園學額供受影響學生就讀。

由本年初至今，該局只收到上述幼稚園暨幼兒中心表示因租約期滿而決定停辦，「幼稚園屬私營性質，過往亦曾因考慮不同因素(例如盈利、租務問題)而決定停辦，故未必純粹因為最近疫情而作出停辦的決定。 到目前為止，教育局暫未收到有關接手經營該幼稚園的申請。」

教育局指已推出不同的支援措施以協助業界面對因疫情影響而在營運上遇到困難，為所有幼稚園（包括參加及非參加幼稚園教育計劃的幼稚園）提供額外的資助，包括為每所幼稚園提供一筆津貼，數額由60,000元至160,000元不等，涉及額外開支約1.2億元，同時亦為所有幼稚園提供防疫津貼。

至於幼兒中心及幼稚園學前班（俗稱N班）方面，因應新型冠狀病毒疫情，社會福利署在防疫抗疫基金下，為資助及非資助幼兒中心（包括附設於幼稚園的幼兒中心）提供一筆特別津貼，以協助他們解決因服務長時間暫停而導致的財政困難。截至2020年3月5日，教育局共收到75所幼稚園提出申請減免學費，並已批出35宗申請。

多間幼稚園爆退學潮

受停課影響，其實多間幼稚園也爆發退學潮，主要集中在2至3歲的學前班（Ｎ班），心怡天地國際幼兒園暨幼稚園副校長Bella Cheung早前向記者表示，4所分校也有收到PN班級退學個案，而學校也明白停課期要家長支付整個月學費可能會造成影響，雖然學校為私立學校，並沒有得到香港政府任何資助，但是作為一家重視社會責任的教育機構，在諮詢教育局意見後，學校在2月份僅向家長收取半個月的學費。

教師現為輪班工作，學校沒有減薪及要求教職員放無薪休假。而經過學校專業教師團隊達成協議後，學校將把本學年的課程延長至7月31日星期五。