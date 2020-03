【新冠肺炎】長期使用清潔劑　肺功能受損程度如日食20支煙

受新型肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情影響,不少人對日常生活衛生意識也提高,為了家人及小朋友健康,媽媽更特別注重家居健康,近日漂白水、潔廁液等清潔劑更是用得相當頻密,市面上大部分清潔用品都含有化學成分,一份美國醫學雜誌的研究報告顯示,女性長期使用清潔劑原來會導致肺功能衰退,工作20年後的肺功能受損程度,相當於每天抽20支煙的人。

多用化學清潔劑 令肺功能衰退

美國醫學雜誌在上年發表了一份研究報告,報告從一份大型歐洲調查(The European Community Respiratory Health Survey)中,抽取了1992-2012年的調查數據,成功收集了共6,235位受訪者的資料,並在20年間對受訪者進行了三次問卷調查和肺活量測試。

研究報告顯示,長時間的職業或家居清潔工作與肺功能的衰退有關,尤以女性為主。當中,在工作中長期使用清潔品的人士,她們的肺功能受損程度,相當於每天抽20支煙的人。

有趣的是,男性受訪者的肺功能並沒有明顯下降,可能是與其它引致呼吸道功能衰退的風險因素有關,或是因為從事清潔行業的受訪男性人數較低,難以支持報告調查結果。

報告又提到,大部分清潔劑都對呼吸道的黏膜造成刺激,其中一個原因可能是,長期、重複接觸到品質差劣的刺激性清潔劑會引起呼吸道的變化,或清潔劑中含有某些敏感的物質(如季銨鹽化合物[quaternary ammonium compounds])。

參與研究的人士中,在研究開始時的平均年齡是34歲,比較年輕和健康。而受訪者當中,有53%是女性,她們在家(85%)或於工作從事清潔活動(9%)的比率較男性高(家:47%;工作:2%),只有193位女性從未在家中或工作場所進行過清潔活動(男性:1,512位)。

此外,以往的多份研究亦顯示,在家或工作時進行清潔活動會增加患上哮喘及其它呼吸道問題的風險,最近更發現,工作時進行清潔更是患上慢性阻塞性肺疾病(COPD)的其中一個因素。

在家使用清潔劑後,要保持室內空氣流通,若當日所有家庭成員都沒有外出,亦可考慮使用清水代替清潔劑清潔即可。

