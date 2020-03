【SEN】自閉症兒童非惡意搗蛋　情緒失控乃因感官世界有別於常人

編按:隨着自閉症學童數目不斷上升,社會應如何看待SEN人士的需求?且看下文作者的分享。

記得很多年前,英國自閉症協會拍攝了一段短片,講述自閉症兒童是如何看待世界。短片中一個叫Alex的男孩甫踏進商場,他的呼吸變開始加速,平常一些我們不會注意到的設施與事物,對他來說卻帶着一種壓迫感。他聽從母親的勸慰,在心中默默數着1、2、3、4、5……好讓自己能夠冷靜一些。但直至到片尾,Alex還是失控了,在廣場的中央躺下和大叫救命,引來無數路人異樣的目光。片尾中的男孩娓娓道出一句話:「I am not naughty, I am autistic, and I just get too much information.」(我不是愛搗蛋,我只是個接收了太多資訊的自閉兒。)

(圖片來源:The National Autistic Society: Can you make it to the end?影片截圖)

這段影片很寫實,儘管自閉症這個名稱距今已經有70多年,但它也能夠反映出很多人對自閉症的認知仍然很少。這就像近日,在新冠肺炎的情況下,突然有人在港鐵上因癲癇症發作而倒地,很多人先是一片嘩然,害怕的人會遠離,然後就有人在網上發佈一些疑幻似真的消息,令人去猜測這個人是否帶有病毒。當然,後來港鐵職員已經澄清,這是一個癲癇症發作的病人,不關武肺事。

當你看到一個小孩在商場上突然情緒失控地尖叫,或許很多人的本能反應就是投以不解的目光,然後遠離,可能亦有部分人會趁機「打卡」。或許,這是一種內心深處懼怕的表現,你可能沒有帶着任何厭棄的意思,不過你當下的反應,無論是對患有癲癇症的人還是自閉症的兒童,都顯然是一種無心的傷害。的確,自閉症患者的外表確實與一般人無異,他們既沒有助聽器,也沒有輪椅,我們幾乎無法從肢體表徵上發現他們有任何障礙。

(圖片來源:The National Autistic Society: Can you make it to the end?影片截圖)

那麼,我們要如何分辨對方是否一名自閉症患者呢?大概就只能從行為上、臉部表情上和肢體語言上作觀察了。「神秘」、「難以理解」是很多人對自閉症患者的見解。由於他們的神經有別於一般人,自閉症患者很難會擺出友善的表情以及發出溫柔的聲音,但這並不代表他們沒有任何感情,就只是無法像我們一樣可以輕易去表達情感而已。他們可能會在一些不該笑的悲傷場合突然哈哈大笑,在一些氣氛莊嚴的場地,例如教堂,又會顯得畏懼不安而號啕大哭。

關於自閉症患者的特徵,自閉症患者會面對社交能力發展障礙、溝通能力障礙以及帶有固執和刻板的行為和興趣。他們對社會情境的理解能力較差,很難分辨出對方是帶着善意還是惡意,故在與人相處的過程中,容易會出現誤會和衝突。同時,他們大多只能夠注意到自己的需要,而較難注意到別人的需要。

(圖片來源:The National Autistic Society: Can you make it to the end?影片截圖)

儘管自閉症的患者難以控制他們所作出的行為,他們亦正努力地改善,並努力地向世界訴說他們的難處。下一次,當你在街上看到突然情緒失控的孩子,可以先別急着指罵孩子不聽話,或是家長管教不當,而是以一個包容的態度去理解和接納他們是社會上的一員。

內容提供:喬木

