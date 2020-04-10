【停課對策】留家做補充練習不足夠　FRANK大法促孩子全能成長

編按：停學在家，除了讓孩子做補充練習，其實還有許多方法可以充實他們的假期和知識，且看下文作者分享FRANK大法。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「肺炎來襲！FRANK大法助你規劃足不出戶的有意義長假期！」，刊於01撐場】

自香港出現第一個新冠肺炎確診個案後，香港人心惶惶。新冠肺炎的威力，已讓不少網民表示在小朋友停課在家的這個突如其來假期都會避免外出。到底在肺炎肆虐的假期，倘若小朋友只可逗留在家，如何可以好好善用這個假期呢？學而思教你FRANK大法！用FRANK大法規劃假期，相信假期過後，小朋友在各方面的能力都能夠有所成長！

我們應該趁著假期，在網上尋找更多不同類型的書本、遊戲或知識予孩子，放飛孩子的視野，讓他們接觸更多不同類型的知識，從而找出小朋友感興趣及擅長之處。（Andrew Ebrahim/unsplash）

1、F = Fly （放飛視野）

平常孩子在學校，與同伴一起拿著書本，困在校園裡面，一同接受著填鴨式教育，只會接觸到一式一樣的知識，書本內永恆不變的沉悶知識。但是孩子是一個我們大人無法想象的高速成長個體，每個孩子都有個人擅長之處及特色。所以，我們應該趁著假期，在網上尋找更多不同類型的書本、遊戲或知識予孩子，放飛孩子的視野，讓他們接觸更多不同類型的知識，從而找出小朋友感興趣及擅長之處。

2、R = Run （鍛煉身體）

平常在學校可能小朋友會在體育課時鍛煉身體，而且可能平常家長都會讓孩子參加課外的運動興趣班，藉此訓練小朋友的身體協調力、刻苦耐勞精神及團隊合作精神。雖說，今日武漢肺炎來襲，不少家長都會選擇讓小朋友逗留家中，避免染病。不過其實在家都能做運動強身健體！例如讓小朋友做小跑步、開合跳、平板支撐等運動，都能做到在外到處奔跑的運動量和效果。

不過其實在家都能做運動強身健體！例如讓小朋友做小跑步、開合跳、平板支撐等運動，都能做到在外到處奔跑的運動量和效果。（MI PHAM/unsplash）

3、A = Attitude （態度管理）

情緒及態度對事情的成功率影響深遠。就似若家長忽視小朋友的反抗情緒及抗拒態度， 家長一味催谷小朋友跟隨自己的意思去做，相信家長必須花費極大力氣及極多時間方能成功。但是，其實情緒及態度是充滿魔力的，倘若小朋友能夠讀懂自己或他人對事情的態度，並借助態度去了解自己或他人的心意，將能夠更容易去達成一個目標。

4、N = Network（善用互聯網）

互聯網是一個充斥著各種各樣知識及資訊的地方，只要懂得善用互聯網，足不出戶都能知天下事。所以，家長在假期期間，能夠花些時間去教懂孩子以什麼標準去選擇那些是自己想要及有用的資訊。讓小朋友在茫茫的互聯網大海， 花費最短的時間，找到最多有用的資訊。

其實情緒及態度是充滿魔力的，倘若小朋友能夠讀懂自己或他人對事情的態度，並借助態度去了解自己或他人的心意，將能夠更容易去達成一個目標。（Jerry Wang/unsplash）

5、K = Keep （堅持學習）

除了放飛視野、多利用互聯網，小朋友終該善用假期時間，鞏固一下校內的知識。所以，假期期間家長少不免需要與孩子堅持重溫校內知識及學習更多對學習有幫助的記憶方法。

內容提供：香港學而思

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