【復課無期】瘋狂操練習就足夠？　狀元媽媽分享假日時間表安排！

編按：中小學童復課遙遙無期，家長要怎樣安排孩子的時間才能有效地幫助他們學習呢？且看作者下文有關假日時間表安排的分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「疫情嚴峻 復課無期？瘋狂操練補充練習就足夠？狀元媽媽為你分享年假安排時間表！」，刊於01撐場】

疫症突襲香港，中小學童復課無期，到底父母該如何為小孩安排停課期間，被迫逗留在家中的日程呢？難道只是無止境地要求小孩寫作業、溫習校內書本、操練補充練習就是一個好的停課安排？以下學而思將為大家拆解狀元媽媽為小孩安排的假日時間表！

疫症突襲香港，中小學童復課無期，到底父母該如何為小孩安排停課期間，被迫逗留在家中的日程呢？難道只是無止境地要求小孩寫作業、溫習校內書本、操練補充練習就是一個好的停課安排？（gettyimage/視覺中國）

狀元媽媽分享的小學年假安排時間表

狀元媽媽分享的小學年假安排時間表（作者提供）

狀元並非一朝一夕就能培養出來的，狀元亦非單單依靠天資就能成爲狀元。他們的狀元之路都是靠一點一滴的努力汗水，一步一步靠近狀元的目標。到底如何有效地運用假日時間，培養小孩更接近狀元目標呢？

首先，早上九時至十一時小孩的短期記憶力較好，故此家長宜制定每天一個小範圍予孩子於短時間內完成溫習，並且進行突擊小測驗，藉此用最短時間最高效的方法讓小孩記住重要知識。

第二，早上十一時至十二時比較適合小朋友進行常規複習，鞏固已有知識。故此，中文科對小學生而言是一科較為容易處理的科目，較適合於此時進行常規溫習及操練。

中文科對小學生而言是一科較為容易處理的科目，較適合於此時進行常規溫習及操練。 （gettyimage/視覺中國）

第三，中午十二時至下午二時小朋友已經溫習了半天，身心開始疲倦，故此家長可以陪同小朋友進行伸展筋骨的活動，讓小朋友增強知識外，都能強身健體，避免在疫情嚴峻復課無期情況下，因為過於注重學業，而忽略了健康。

第四，下午二時至四時小朋友的長期記憶力最好，故此可以安排一些終生受用的語文科目知識於此時予小朋友溫習。

第五，下午四時至六時，小朋友經過大半天的溫習及啟發，此時腦部最為靈活，較適合進行數理等複雜科目的溫習。

語文科目溫習方法：

+ 2

數理科目溫習方法：

內容提供：香港學而思

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