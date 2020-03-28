【新冠肺炎】學校最遲7月底報小五呈分試成績　家長轟：無學過嘢

教育局早前表示受停課影響，已通知各小學本年度小五呈分試成績最遲可於七月底呈報至教育局，學校可按情況延遲考試，也可以因應停課影響的進度，適當釐定考試的內容。不過此消息一出，不少家長馬上於網上表達不滿，直言「咩都無學過就考試」，更有家長聲稱會去信教育局，希望取消是次呈分試。

呈分試有機會取消 以兩次分數作升中數據

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育回應記者查詢，指有關呈分試安排是否能實行視乎復課日子，如果9月份之前也未能完成呈分試，基本上就難以安排，他解釋：「因為第二次呈分試已安排在2020年11月至12月初舉行，而第三次呈分試在2021年3月份左右舉行。」因此時間上也不允許再加插多一個呈分試。假如最終真的取消本年呈分試，預計做法和本屆的六年級學生一樣，只有兩次的分數作為升中的數據。

+ 4 + 3 + 2

考呈分試前最少安排四星期課程

而佛教中華康山學校校長馬中駿則預料，如要達到教育局最遲七月底呈報成績的要求，可能要於6月初或中復課，學校會安排約四星期的教學時間才進行五年級的第一次的呈分試，確保同學有足夠時間進行學習才進行考試。如本學年仍未能復課，學校則需按教育局的指引跟進，學校希望能保留第一次的呈分試。

追趕進度靠網上教學

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學目前採用ZOOM進行學習，希望幫小五同學追上學習進度，老師先將學習重點相關的學習材料傳送給學生，讓學生先行閱讀，老師在zoom課堂中亦會精簡學習重點，繼而與學生討論，最後再安排練習，目的是讓學生真正掌握相關的學習重點。除此之外，亦會透過電話、網上班主任課密切留意學生的學習狀態及學習進度。

佛教中華康山學校同樣以網上學習輔助為主去幫助小五學生，除了校本自製VOD(Video on demand)網上教學，方便家長按自己時間表與同學一起學習及方便重看不明白的地方外，更全校派發實體功課輔助教學，鞏固及評估同學網上學習進度。針對小五生的特殊需要，學校會為五年級同學加多一些額外網上學習內容，例如在網上直播教學時，會加入英語會話面試訓練及應付準備中一入學前考試的內容。