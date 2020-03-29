【停課在家學】每個小朋友都有拖延症？教育心理學家：解決有法！

小朋友每事都拖慢做、叫極都「懶懶行」？是不是有「拖延症」？父母經常叫他們「快啲做」有用嗎？原來有方法可以令他們對自己的事更上心和自動？協康會心理學家范進忻和大家分析甚麼是「拖延症」，而且父母有甚麼方法對付小朋友的拖延症！ 攝影：歐嘉樂 攝錄：呂志豪、李偉軒 剪接：李偉軒

協康會心理學家范進忻

要改善拖延行為，除了留意給予指令的清晰度和時機外，家長可以考慮以下的工具和方法：

1） 運用跳字計時器，讓小孩具體地看到時間減少；

2） 家長要盡量避免只簡單說一句「收好玩具」，應詳細地教導小孩收拾的步驟，例如：玩具車要放進箱子、畫具要收到抽屜，並鼓勵孩子將指令說出口，作為自我提醒的方法

3） 家長可把任務重組，把複雜任務分拆為小任務。與其叫小朋友在兩小時內完成所有功課，家長可以嘗試叫小朋友在15分鐘內完成4條數學題，或者30分鐘內完成一份詞語抄寫。目標明確的短期項目，往往比長期的開放型任務更容易完成。而小朋友亦會有更多的成功經驗，增加成功感。

4） 家長亦可以在任務開始前設定目標，寫下待辦事項和完成時間，完成時以剔號鼓勵，這樣的視覺提示，讓小孩明確地看到哪些是已完成的工作，有助建立成功感。

5）建立生活常規，按時工作。這亦可教懂小孩每天時間有限，如因拖延未能按時完成功課，便會失去玩樂時間。

父母的心態應要如何：

1）家長需要有耐性，給予時間，讓小朋友慢慢改善。很多時，家長都比較心急，看不過眼而為小朋友代勞，久而久之，小朋友就只會體會到即使未能達到要求，亦沒有任何損失，試問他下次又怎會積極動手呢？

2）家長亦可以嘗試改變批評的角度，與其埋怨／批評孩子「你很慢」，家長可嘗試用一些正面的句子，例如：你可以快起來，鼓勵小朋友正面行為。

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