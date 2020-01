【算術能力】爸爸平日講「數」　幼童三歲已懂得算術｜招雋寧

2019年有香港的學術研究發現,爸爸日常的陪伴影響幼童的算術能力,即使孩子還未夠三歲。

讓親子互動助窮困家庭

其實幼童早在正式入學前已有一定運用數學的能力。過往研究已顯示,幼童的數學知識預測了小學和中學的數學成績。

在親子互動裡不論是刻意還是不經意,幼童已有學習數學的機會,只是華人地區鮮有研究證實親子互動會否提升數學能力。所以,有學者想知道父和母分別如何幫助幼兒明白數學,希望這方面的研究可特別支援教育資源不足的低收入家庭。

兩種數學能力

算術能力有兩種。一種是正式的認寫數字、刻意地學習數學概念和系統。另一種是日常生活、不經意的學習,例如望著時鐘說「一小時」、去買「兩樽」牛奶、拿出「三輛」玩具車等。

第二種學習總帶著生活的脈絡。不經意在生活裡學習是幼兒的天賦。

研究量度親子互動與幼童的數學能力

學者找來109位2至3歲的幼童,他們都有讀幼兒園(N班),未受幼稚園的教導所影響;學者亦分別找了他們的父和母。

父母二人各自填寫問卷,匯報與算術有關的親子互動的頻密程度,24條題目包括傳授技巧、閱讀、玩遊戲和生活應用(下文詳述)。

那些約3歲的幼兒也要接受數學「難題」的挑戰,幼童能掌握甚麼算術的概念呢?

學者讓幼童由1數到50;又測試他們在數目與物體一對一的認知能力(one-to-one correspondence principle)、數完物件後確認有多少個數目的能力(cardinality principle)、由哪一個物件數起不影響總數結果的認知(the order-irrelevance principle)。然後,研究人員又嘗試了解,幼兒能否區分數對與數錯的情況、能否比較數字誰大誰小,以及物件多了少了等概念。

各種關於算術的概念指標,合共有34條題目。

結果:不經意的生活應用對幼童至為關鍵

整體來說,爸爸比媽媽更常與孩子玩數字遊戲,然而這並非令幼童數學能力提升的關鍵。

學者提到這四類活動:

【生活應用類】購物時談到價格;使用計數機;用月曆或日曆;給孩子手錶

【傳授技巧類】認數字;數物件;用形狀、大小、顏色來分類或排序;倒數;學簡單加數;唱數字歌;分數量和大小的技術等

【閱讀類】在書上連線;看數字書;讀有數字的故事等

【玩遊戲類】玩卡牌遊戲、遊戲時計時、玩收集分類的遊戲等

