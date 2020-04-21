【網上活動】閱讀平台招募小作家　在家拍運動片做youtuber贏獎

受到疫情新型冠狀病毒肺炎疫情影響，小朋友復課日子遙遙無期，留在家中非常沉悶！新鴻基地產推出3個網絡上活動讓小朋友在家中參加，上載指定主題的影片更有機會得到現金券或書券！

1.《點讀》陪你讀留在家平台招募小作家

免費網上閱讀平台《點讀》去年初面世，最近因應近期疫情，推出全新「有書上架」短片，以生動手法介紹題材廣泛的好書，並邀請多位作家，包括梁望峯、唐啟澧、Jayford 為《點讀》創作獨家連載故事，亦增添 「詩」人時間、職場初哥、金句王等主題文章。

除此之外，最近《點讀》推出「陪你讀留在家」網上活動，招募中小學生成為《點讀》的投稿，同學閱讀指定的《點讀》系列文章後，可根據主題繼續發揮，或寫作一篇好文章，或製作一段短片，或錄製一段有聲書。「陪你讀留在家」活動將於 2020 年 7 月 15 日截止收件，期間參與及獲選次數不限作品一經編輯團隊選出在《點讀》刊載，即可獲贈 200 元書券獎勵，最踴躍參與的中小學將分別獲贈 2,000 元書券。

2.投片有獎－親子在家運動抗疫

為鼓勵公眾在減少外出的情況下，能夠在家多做運動，「新地公益垂直跑SHKP VERTICAL RUN FOR CHARITY」及「單車SUNday」Facebook專頁將由即日起至在2020年4月15日至4月26日期間， 共同推出「#Sportsforhealth在家運動抗疫」投片有獎遊戲，歡迎大家拍攝在家運動的影片並提交，被選中嘅朋友，連過兩關有機會獲得最多HK$1,100現金券。

第一關：

只要根據「親子在家運動」主題，拍攝一條30秒左右嘅在家運動影片，復康教練 Ivan Lau 將會就每個主題揀出最落力、最有創意嘅兩條影片，每名得獎者可獲得HK$500一田現金券！*(最多4名得獎者)

第二關：

公布4名得獎者後，我哋仲會邀請公眾投票，喺4條得獎影片入面揀選出大家最喜愛嘅在家運動影片，最高票數嘅兩位得獎者將可額外再獲得大獎HK$600帝京酒店現金券！*(最多2名得獎者)

3.跟運動員在家做運動

「新地公益垂直跑SHKP VERTICAL RUN FOR CHARITY」及「單車SUNday」Facebook專頁會陸續為大家準備不同類型的在家運動教學，早前專頁就發放第一集嘅親子運動影片，由擁有多項長跑賽事冠軍陳家豪、囡囡瑤瑤同外甥女慈慈做示範，教大家如何在家中親子一起做運動！