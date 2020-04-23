【捐口罩】50個地點收集抗疫物資　逾20間慈善機構受惠

自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情來襲，大家都紛紛搶購防疫物資，市面不時出現缺貨、炒價的情況。疫情持續，弱勢社群缺乏防疫物資的情況仍然嚴峻。資源分享平台Me2You聯同香港社會服務聯會（社聯）及GoGoVan，組織「HK2gether共享抗疫資源」第二階段活動，於全港50個地方設立收集點，收集市民捐贈的抗疫物資，轉贈予超過20間慈善機構，再派發給有需要人士。

活動將於港九新界不同地點，設立一共50個定點收集箱。

鼓勵團結抗疫

資源分享平台Me2You與社聯及貨運服務平台GoGoVan合作，推出「HK2gether共享抗疫資源」第二階段活動。活動鼓勵市民將合規格的抗疫物資，如口罩（包裝未拆封、未過期的合規格3層外科口罩（BFE≥95%））、酒精搓手液 (≥70%酒精成分)、酒精消毒紙巾捐贈出來，再由Me2You收集、整理，再轉贈相關慈善機構，派發給獨居長者、低收入長期病患者和無家者等有需要人士。

是次活動為期三周（4月25日至5月17日），與11個商戶及機構，包括csl、數碼港、GigaSports、GoWild、奇華餅家、馬拉松等合作，在港九新界不同地點，設立一共50個定點收集箱。市民可自由選擇，並在指定商鋪的營業時間內捐贈物資。

從捐贈者收集而來的物資會先經志願者分類點算及作質量檢查，再放上Me2You平台。參與計劃的基督敎關懷無家者協會、香港紅十字會、香港小童群益會等超過二十間慈善機構，可在「Me2You」手機應用程式選擇所需物資的數量，並親自領取，再派發給他們的服務對象。收集及物資派發的數量亦會在網站公布，以提高透明度。

按圖即睇全港50個收集點地址：