【全能媽咪日記】先遊戲競技後閱讀　大角咀動靜一日遊│豆媽

我家兒子諾諾不太好動，對運動不感興趣，想訓練仔仔大肌肉發展需要媽咪動腦筋，讓運動變得更有趣；這次豆媽帶諾諾到大角咀先動後靜，出發！

SUPER PARK

豆媽這次介紹的是SUPER PARK，一個以運動為主的大型室內活動樂園，適合三歲至成人玩樂；場內劃分為冒險地帶、遊戲競技場及自由式殿堂。

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冒險地帶

冒險地帶有入門版設施：滑梯山及歷奇城市，小朋友可以爬上爬落訓練肢體協調；而空中滑索、彈床樂園及腳踏車賽道只要身高滿100cm以上便可以挑戰，小朋友可以挑戰膽量同時訓練平衡力及腳力。

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遊戲競技場

遊戲競技場最適合與好友大顯身手；而豆媽亦把握機會通過競技項目鼓勵諾諾認真參與挑戰自己，例如：運動科技遊戲iWall及勁力投球王等等，諾諾都罕有認真完成整個遊戲，比以往更有耐性！

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自由式殿堂

至於自由式殿堂就比較適合7歲以上朋友參與，包括：攀石及滑板等等。

疫情期間園內每天消毒五次，並使用ZOONO確保設施持久抗病毒及細菌，加上限制人流，保持社交距離，家長可以更放心讓小朋友到場做運動放電。

SUPERPARK好玩指數：5粒星

評語：健康有益，而且不受天氣影響，夏天亦不怕太炎熱和蚊蟲問題，大推薦！

café&meal MUJI

放電過後當然要醫肚充飢，我們步行10分鐘回到奧海城，選擇了café&meal MUJI食晚餐，等位時可以到MUJI店內逛逛，店內有不少兒童書藉，更設有座位供坐下閱讀，諾諾舒適的閱讀，豆媽可以亦得到一刻寧靜，真好。

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餐廳以日式西餐為主，豆媽點的四品料理套餐，可以自選兩款冷盤及兩款熱盤配十六穀飯，自由度高而且有不少素食可選擇；至於諾諾就點了迷你漢堡兒童套餐，整體食物調味較其他餐廳清淡，而且餐廳備有多張兒童安全餐椅，能滿足多枱親子家庭所需，值得推薦給帶幼兒的家長。

café&meal MUJI好味指數：4粒星

評語：價錢合理，餐廳環境舒適，調味清淡適合關注健康人士，推薦。

奧海城育嬰室

最後亦要讚讚奧海城的育嬰室，雖然豆媽現在不需要餵哺母乳及換尿片，但經過洗手間時看到育嬰室空間感十足，設施齊全亦想跟其他有需要的家長分享。

*還有奧海公園位於奧海城二期，待疫情過後重新開放，大家可以到大角咀吃喝玩樂一日遊*

作者介紹：

豆媽丨全能媽咪Blogger

在職媽媽，從事寵物行業多年，最愛仔仔和三隻毛孩。平時鍾意拍片分享育兒心得、親子活動、健康食譜、好物推介 等，解答其他新手媽媽的疑難雜症。深信只要家庭有愛、大家健健康康，天跌落嚟都可以當被冚，冇嘢難得到一個媽媽！

（FB:毛孩與諾諾/ IG: bean.ma.ma）

【編按：文章題目為編輯所擬。​】